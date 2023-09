escuchar

Si bien en general cuidan las formas, la guerra del streaming entre Nico Occhiato, de Luzu TV, y Migue Granados, de Olga, parece declarada. El último episodio que generó chispazos fue la entrevista que Granados le hizo a Lionel Messi y que replicaron todos los medios, incluso Luzu TV. Y en ese enfrentamiento se metió, un poco a propósito, Mario Pergolini: primero desde su espacio de Vorterix y luego en una entrevista con Intrusos.

“No existe la guerra de streaming”, arrancó Pergolini cuando Alejandro Guatti, movilero del programa de América TV, le consultó sobre el tema. En ese momento, el cronista le explicó que las rispideces comenzaron con un reconocimiento que la Legislatura porteña le dio a Olga. “Porque le va súper bien”, interrumpió el conductor, y de inmediato se corrigió: “Digo, le va súper bien, tiene un buen número, pero solo en YouTube… Acá es donde uno se mete en problemas”, se sinceró.

Migue Granados se emocionó en Olga tras lograr la entrevista con Lionel Messi: “Es hermoso este pibe”. (Foto: Captura Olga)

Tras la interrupción, Guatti continuó con su explicación: agregó que muchos se quejaron porque no se distinguió a Luzu, que tiene más historia que Olga, ni a Vorterix, la precursora en el streaming. “Les agradecemos a todos, pero también a veces estos premios sirven para mostrar un momento, algo que está sucediendo. ¿Se lo tendrían que dar a otro? Bueno, como todo reconocimiento siempre es medio subjetivo”, analizó.

El segundo punto que introdujo el cronista de América para explicar la guerra del streaming fue la entrevista que Migue Granados le hizo a Lionel Messi y que en Luzu transmitieron en el mismo horario. Ayer, el propio Granados explicó que si bien no le molestó que el canal de Occhiato utilice su material, a muchos de sus compañeros no les pareció ético. “Yo estaba con el número uno... ¿Qué va a hacer? ¿Oídos sordos a que el otro lado va a hacer una bomba o récord total? Se sumaron a la joda. La pergolinearon. Está bien”, chicaneó.

“A mí me parece que los medios tradicionales no hacemos eso. Si están haciendo una nota en Intrusos a Lotocki, que otro lo pase al mismo tiempo lo ven mal. ¿Por qué? Porque es una nota nuestra. Que después lo pasen en todos los programas en otros canales no les molesta”, analizó Pergolini al respecto.

Pedido de disculpas

Por último, Guatti no quiso dejar pasar la oportunidad para consultarle al creador de La TV ataca sobre sus declaraciones en relación a Granados y la entrevista al capitán de la selección nacional: en su programa Maldición, va a ser un día hermoso, relacionó al hijo de Pablo Granados con los problemas físicos del jugador. “No lo quiero decir así pero, ¿con quién estuvo los últimos días Messi que se lesionó, que no puede jugar? A ver, pensemos. Yo creo que hay que alejarlo de ciertas personas”, deslizó, y comentó que todo le pareció muy “tinellezco” y que le dio “vergüenza ajena”. Vale aclarar que esta no es la primera vez que Pergolini y Granados protagonizan un enfrentamiento.

Pergolini apuntó contra Granados por su nota a Messi Captura Vorterix

“No, pero eso lo aclaramos al toque”, se atajó de inmediato Pergolini ante la consulta. “Veníamos haciendo chistes porque había grabado la nota y justo ese día no jugó. Pero al toque dijimos ´no, es un chiste. Por dios, es un chiste. Esos chistes tarados, rápidos que se dicen al aire. Aclarado también al toque. Puedo ser un imbécil pero tampoco tanto. Eso no. He visto a gente sufrir mucho por ese tema ”, continuó.

Antes del pedido de disculpas, Granados respondió a las agresiones de Pergolini desde su programa. “La semana que viene me voy a descargar con alguien”, aseguró entre risas. “Estoy viendo si lo hago ‘de queruza’ y solamente le parto la boca con un Jack Honey, el cuadrado… Botella ahí y pum”, teatralizó. “Sabe que me gusta el whisky, el Honey. Y lo hago muy público”, respondió Pergolini y se tentó. “Tiene todo el derecho. Yo también estaría ofendidísimo. No tengo nada que decir”, cerró, ahora sí, con un tono serio.

El jueves pasado, Granados estrenó su entrevista a Messi desde Miami para su canal de streaming Olga. Durante la conversación, el capitán de la selección dio varias declaraciones sobre su vida personal como, por ejemplo, la rutina que lleva adelante en Estados Unidos, la posibilidad de tener un hijo más o dónde guarda sus trofeos más preciados.

Migue Granados anunció que entrevistará a Lionel Messi con un hilarante video

