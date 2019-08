La inesperada confesión de Horacio Pagani: "Nadie sabe más que yo de Viagra"

El viagra es mejor invento que la penicilina" - Fuente: TyC Sports 03:48

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2019 • 19:19

El periodista deportivo Horacio Pagani suele con frecuencia protagonizar momentos, a veces jocosos, a veces bizarros en los programas en los que interviene. Esta vez, en el programa Estudio Fútbol, de TyC Sports, el experimentado comunicador sorprendió a todos sus colegas del estudio con una confesión relativa a su relación con el Viagra.

En el programa se discutían las medidas que debería tomar el plantel de Boca Juniors para enfrentar los efectos adversos de la altura de Ecuador -2850 metros- en el partido de esta noche frente a la Liga de Quito.

Como sucede en estos casos, los periodistas hablaban de u n cóctel químico que suelen consumir los jugadores argentinos para rendir en altura, que incluye Sildenafil, la droga conocida popularmente como Viagra, utilizada para superar problemas de erección.

En el medio de la discusión, acalorada como siempre, sobre si se iba a consumir o no dicho producto el plantel xeneize, el periodista Marcelo Palacios preguntó a sus colega Mariano Grosman, aposado en Quito: "¿Boca va a tomar Viagra?" y a continuación, se dirigió a Pagani, y le dijo: "Vos de eso podés brindar una cátedra".

El periodista dio su opinión sobre la pastilla azul y sus compañeros lo escucharon entre risas

"Sí, sí, sí -contestó el periodista, y luego agregó-. Es el mejor invento, más importante que la penicilina".

Luego le preguntaron si él se consideraba una voz autorizada para hablar acerca de la pastilla azul, y el periodista, sin dudar, contestó: "Nadie sabe más que yo de Viagra". Ante la carcajada de sus colegas, Pagani añadió: "Porque estudié".

Luego, el periodista aseguró que él no tomaba ese medicamento. "Solamente probé para ver cómo era el efecto. Y el efecto es fuerte".

Más tarde, los periodistas continuaron debatiendo sobre si Boca debía o no debía tomar esta droga, cuyo efecto, según dijeron, era vasodilatador. Pagani agregó que el Viagra se puede consumir pero "si no hay una situación amorosa, no pasa nada, por ahí te sonrojás un poquito".