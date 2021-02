Georgina Rodríguez le impuso una insólita prohibición a Cristiano Ronaldo para evitar que se lesione Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de febrero de 2021 • 12:44

Georgina Rodríguez, la argentina novia de Cristiano Ronaldo, dice que cambia las lamparitas en su mansión italiana porque no quiere que la superestrella de la Juventus se arriesgue a lesionarse en una escalera.

Georgina Rodríguez también reveló además que es ella quien hace otras tareas de la casa, incluida la cocina, marginando a CR7 de ellas.

Georgina se abrió sobre la vida familiar cuando dejó a los fanáticos adivinando si la pareja se había casado al referirse a su pareja de casi cinco años como su esposo.

Ella llamó a Cristiano su 'marido' dos veces en una semana a principios de mes y provocó más especulaciones en una entrevista de una revista italiana al usar la misma expresión.

Georgina le dijo a Sportweek durante una sesión de fotos: "Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar, pero él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y, a veces, cocino", contó.

"Cambiar una lamparita en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos", aclaró al referirse a la prohibición que recae sobre el capitán del seleccionado portugués.

"Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi hogar y mi familia".