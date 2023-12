escuchar

Thiago Almada fue invitado a los estudios de Generación F, que se emite por ESPN, y habló de lo que fue la antesala a la convocatoria al Mundial, el primero para él, donde jugó, brilló y, por supuesto, levantó la Copa del Mundo.

Sin estar, en un primer momento, en la lista de los 26 convocados para viajar a Qatar, el exjugador de Vélez Sarsfield pudo ingresar a la nómina por la lesión de Joaquín Correa, quien no estaba apto físicamente para la competición, y Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, decidió apartarlo para que otro futbolista pueda tomar su lugar.

Sin embargo, más allá de los partidos y de la travesía que le otorgó una nueva estrella al escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Almada contó el particular momento en que recibió el llamado del cuerpo técnico de Scaloni para que arme las valijas y parta rumbo a Medio Oriente para integrarse al plantel.

Sin tener en cuenta que un llamado podría cambiarle la vida al actual jugador del Atlanta United de la MLS, Almada aseguró que se encontraba en el dentista cuando recibió la noticia de que iba a ser convocado para integrar el plantel que iba a disputar el Mundial.

“Estaba en el dentista, no sé qué me estaban arreglando y me dice Mati Mana, el ayudante de Scaloni: ‘¿Estás para hablar? ¿Estás en el Fuerte?’. Y ahí me dijo: ‘¿Querés venir?’. Sí, voy corriendo. Y ahí le corté y llamé a mi familia”, contó el deportista y detalló en referencia al “Fuerte” sobre Fuerte Apache, el lugar donde vive.

A raíz de esta declaración, que sorprendió a los presentes en el estudio de televisión, Martín Disalvo, más conocido en el ambiente streamer como Coscu, tomó esas palabras para repreguntar: “O sea, vos salís del dentista con el mejor llamado que puede recibir uno en la vida y ¿después volvés a terminar el tratamiento o chau?”. Sobre eso, Almada contestó: “Me fui, estaba terminando. Me dijo: ‘Anda, a la vuelta lo vemos’”.

Thiago Almada junto a la Copa del Mundo NurPhoto - NurPhoto

Siguiendo la misma línea el periodista Agustín Belachur preguntó: “¿Cuántos días pasaron desde ese momento hasta el día en que te fuiste al aeropuerto de Ezeiza?”. Sin dar una precisión de tiempo, el volante ofensivo relató: “Después de eso hicimos un asado en el barrio con amigos para festejar y nos fuimos en caravana. Estaba con Ángel (Correa) y nos siguieron todos. Hicimos un lindo quilombo en el aeropuerto”, recordó.

Por otra parte, tras la obtención del ansiado título, el atacante de 22 años se refirió a lo que fue el amistoso contra Panamá, celebrado en el estadio Mas Monumental, en lo que significó el primer partido de la selección luego de bordar su tercera estrella: “La verdad estaba muy contento junto con la gente de Argentina. Estaban como locos, llenando todos los estadios en los que jugamos. Fue una felicidad enorme poder convertir mi primer gol con la selección. También contento que pude ver a mi familia en la cancha. Fueron unos días muy lindos”, relató el jugador que, además, vaticinó que su futuro estará en el Viejo continente, descartando así la posibilidad de seguir en el fútbol de los Estados Unidos.