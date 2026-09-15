La intervención clave de los médicos de Vélez y Newell’s que permitió salvarle la vida a Mammana

Los médicos de Vélez y Newell’s tuvieron una intervención clave el viernes pasado en el estadio Marcelo Bielsa luego de que Emanuel Mammana sufriera la fractura de cinco costillas, tras ser chocado de forma involuntaria por su compañero, Tomás Marchiori. “Hubo un nivel de alerta suficiente que permitió el traslado en código rojo”, aseguró Eduardo Ontivero, el director del Sanatorio de la Mujer de Rosario, en una entrevista radial.

El desafortunado accidente ocurrió apenas pasados los 10 minutos de juego del partido entre la Lepra y el Fortín y, según Ontivero, los médicos presentes de ambos clubes tomaron una decisión determinante que posibilitó que el defensor no sufriera mayores daños. “Hubo un nivel de alerta suficiente para entender que el cuadro no era menor por parte de los médicos de Vélez y Newell’s”, manifestó Ontivero en diálogo con LT8.

La dura lesión de Emanuel Mammana en Vélez

“Fue una alarma suficiente para entender que estaba sucediendo algo más. Ese nivel de alerta les permitió establecer que había una necesidad de trasladarlo en código rojo, para realizar un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno“, agregó.

A su vez, el director del Sanatorio de la Mujer detalló que el golpe que sufrió Mammana provocó un trauma cerrado en la parte superior del tórax. Luego de la tomografía, se descubrió que tenía cinco fracturas costales que dañaron la pleura y el pulmón.

“Los trozos fracturados perforan la pleura, una tela doble que no tiene aire ni debe tener aire, entre la pared del tórax y el pulmón. Esas dos capas no deben tener aire. Cuando se lesiona la pleura y entra aire, el pulmón se colapsa”, explicó el directivo.

Emanuel Mammana @velez

Es por ese motivo que el rápido diagnóstico de los médicos de Vélez y Newell’s y la advertencia del código permitió ganar un tiempo crucial en orden de que Mammana pudiera seguir con vida.

“La dificultad respiratoria marca un código rojo. En menos de 10 minutos se hizo la tomografía con las lesiones, lo próximo fue colocar un tubo de drenaje en ese espacio para que saque la sangre y el aire y el pulmón pueda estar en la posición que debe estar”, señaló Ontivero.

Por otro lado, el médico resaltó que la recuperación del futbolista demandará al menos seis meses, debido al tiempo que se requiere para la fijación de las costillas.

El agradecimiento de Mammana

Luego de ser intervenido, Mammana tuvo palabras de agradecimiento para todos los médicos que lo trataron tras su desafortunado accidente con Marchiori.

Previo al comunicado de Vélez, el mismo Mammana había subido una historia a Instagram, en la que habló sobre su situación actual Instagram

“Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos. Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida”, expresó mediante un comunicado en redes.

“Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”, agregó.

Vélez compartió un nuevo parte médico en relación a la salud del defensor central, que permanece internado bajó observación en la Clínica Zabala Twitter

Por su parte, Vélez informó ayer que el jugador presenta “una evolución muy favorable del neumotórax”, por lo que seguirá internado en observación en la Clínica Zabala.

“Debido a este cuadro positivo, se descartan al momento las intervenciones quirúrgicas costales. De no mediar inconvenientes, se le retiraría el tubo de tórax en las próximas 24 o 48 horas”, indicó el club.