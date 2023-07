La irónica reacción de Oscar Ruggeri ante la posible llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors

escuchar

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), tuvo este jueves una irónica reacción al enterarse de la posible llegada del futbolista uruguayo Edinson Cavani a Boca Juniors, tras la aparición de nuevos rumores sobre una presunta transferencia.

En el pase de programas con F12, Ruggeri le preguntó al conductor Sebastián Vignolo, sincero, como siempre: “¿De qué vamos a hablar?”. “De todo. Cavani a Boca...”, replicó el animador. Cono tono socarrón, el Cabezón replicó: “Ah, ¿ya se va a colgar del tejido, al final, ahora? Que venga rápido, porque van a sacar el tejido, van a poner un vidrio, y se va a arañar el vidrio”. El comentario provocó las risas de sus compañeros de señal.

Luego, el Cabezón recordó que, en sus festejos de gol, Edi “no se cuelga de los tejidos”, sino que dibuja una suerte de rayo en el aire, gesto que Ruggeri, histriónico, en ese momento, emuló. “Pero él dijo que le gustaría colgarse en el tejido por el Manteca Martínez”, le acotó un compañero, a lo que el exdefensor de la selección argentina replicó, sin abandonar su postura irónica: “Ah, por el Manteca...”.

Después, Ruggeri le preguntó a sus compañeros: “Che, ¿el pozo no está más, no?”. Sorprendido, Vignolo le contestó: “No, ¿cuánto hace que no vas?”. En ese momento, el exfutbolista decidió responderle al Pollo con una chicana para Boca: “Bueno, fui cuando dimos la vuelta...”, en alusión al título que ganó con River Plate en la Bombonera en el año 1986. Entre risas, el animador Mariano Closs ironizó: “Venía bien...”.

Nicolás Distasio, periodista identificado con River, en tanto, festejó la humorada de Ruggeri: “¡Bien, Oscar!”, exclamó. Acto seguido, el ex zaguero central redobló la apuesta, y lanzó: “Claro, y después les ganamos 2 a 0″. Por su lado, Martín Costa, cronista asociado a Boca, le recordó a Oscar que su equipo dio “media vuelta olímpica”. “No la querían dar”, reforzó. “Sí, todo lo que quieras, pero la pelota naranja, Costita, ¿te acordás? Saltó (Beto) Alonso y yo estaba atrás”.

Posteriormente, Distasio recordó cuando Ruggeri fue homenajeado en la cancha de Boca, siendo jugador de River, tras haberse coronado campeón del mundo con la selección. “No me la quería dar nadie, estaba ahí, y me la dio (Antonio) Alegre. Me faltaba a mí, y nadie venía. Estaba la plaqueta ahí y nadie venía. Era picante”.

En tanto, sobre el posible pase del ‘Matador’ a Boca, Ruggeri estimó que “si Riquelme lo llama a Cavani, y Cavani le dice ‘mirá, por ahora no voy’ o ‘quiero ir ya’: listo, se terminó”. Asimismo, el comentarista deportivo se mostró de acuerdo con la estrategia de la institución xeneize de esperar a que Edinson resuelva su salida del Valencia para, luego, negociar con Boca como jugador libre. “Para mí, es inteligente lo que hace”, opinó Vignolo. Por su parte, Ruggeri arriesgó: “Le habrá dicho ‘resolvé la situación vos, y te esperamos acá’. Está bien”, cerró.

LA NACION