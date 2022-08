“Inutilidad manifiesta”: Toti Pasman, muy duro con el Consejo de Fútbol de Boca por la frustrada llegada de Cavani

El periodista Toti Pasman criticó esta semana la gestión del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, integrado por los exjugadores Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, y del vicepresidente de la institución, Juan Román Riquelme, en el frustrado arribo del delantero uruguayo Edinson Cavani a la institución xeneize.

En una columna titulada “Inútiles”, el cronista de Radio La Red aseguró que “el Cavani-gate volvió a demostrar la inutilidad manifiesta” por parte de los responsables de manejar el fútbol en el club de la Ribera. Asimismo, aseguró que, en este caso, el Consejo “cometió un error por partida doble”, porque, primero, “permitió que el agente” del jugador, Walter Fernando Guglielmone, “maneje la agenda informativa”, al instalar la posibilidad de que Edi llegue al club, y luego, según esgrimió el cronista, los exfutbolistas pecaron de “cartoneros”.

A la vez, aclaró que “inútil” no es un término ofensivo, si no que significa que “alguien no es útil para una función determinada”, y puso el ejemplo de Riquelme y de Bermúdez. En ese sentido, consideró que “la sorpresa hubiese sido que lo hubieran podido fichar” al delantero de 35 años. Asimismo, opinó que la dirigencia Boca “dejó correr el rumor” del hipotético arribo del atacante al club porque “le servía para tapar el fracaso de la negociación con (Agustín Rossi)”.

Al mismo tiempo, estimó que la estrategia de Boca “se convirtió en un arma de doble filo porque el hincha se ilusionó con la llegada del goleador, mientras que el domingo recibió otro cachetazo inesperado”, tras lo cual, Boca pagó un “costo” por guardar silencio. Luego, Pasman realizó un balance de las gestiones realizadas por la dirigencia de Boca en los últimos meses.

Edinson Cavani, la apuesta de Riquelme que al final no se concretó James Gill - Danehouse - Getty Images Europe

“En un contexto como el actual, en un libro de pases en el que Rossi te dijo que no, (Agustín) Almendra te dijo que no, Salvio lo mismo, (Cristian) Pavón se fue libre, no pudiste cerrar a Adonis Frías, sumaste a Facundo Roncaglia al club de amigos; si tenías la chance de revertir todo eso con la incorporación de Edinson Cavani, te tenías que tirar a la pileta y romper el chanchito, pero la propuesta de Román una vez más fue rechazada”, añadió Toti.

Después, explicó que, “como tantas otras veces, Riquelme tapa un error, la no renovación de Rossi, con otro error más grave: borrarlo para que ataje Chiquito Romero”. Con una prédica casi religiosa, el comentarista deportivo concluyó su editorial con un mensaje apocalíptico: “Dios salve a Boca de este Consejo”.