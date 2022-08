La justicia de Paraguay ratificó la condena a José Luis Chilavert por difamar al presidente de la Conmebol

La justicia de Paraguay ratificó ayer la condena para el exarquero José Luis Chilavert, luego de que la Cámara de Apelaciones de aquel país confirmara la sentencia de un año de cárcel con suspensión de la ejecución penal, según precisaron medios locales.

De acuerdo al diario ABC, el tribunal conformado por Cristóbal Sanchez, José Waldir Servín y Emiliano Fernández rechazó el pedido de apelación presentado por el exarquero, luego de que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, lo denunciara por difamación.

En una serie de mensajes de Twitter, Chilavert acusó a Domínguez de supuestamente haber recibido 1.500.000 dólares por un soborno en el caso Fifa Gate cuando se desempeñaba como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La sentencia dada a conocer a fines de mayo fue el resultado de una querella presentada por Domínguez, aunque el fallo absolvió a Chilavert de los cargos de calumnia e injuria por lo que quedó eximido de pagar una indemnización de 14.300 dólares.

”Al existir pruebas me puse a reflexionar y me veo en la obligación de sancionarle porque tocó la honradez de una persona, no importa que sea Alejandro Domínguez”, comunicó el juez Juan Manuel Aguirre a la hora de comunicar su sentencia a la exestrella del Vélez.

El caso

Según sus propias palabras, Domínguez se vio obligado a querellar a Chilavert debido a que “es padre e hijo” y “no podía seguir soportando las infundadas acusaciones en su contra”. Tras sortear una serie de inci­dentes que alargaron el caso por años, finalmente se llegó al juicio oral que finalizó a fines de mayo con la sentencia.