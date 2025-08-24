La llamativa reacción de Cristian “Ogro” Fabbiani ante el golazo de Di María en el clásico de Rosario

El director técnico de Newell’s, Cristián “Ogro” Fabbiani, quedó en el centro de la escena tras el clásico rosarino que Rosario Central ganó en el Gigante de Arroyito. En redes sociales se viralizó la reacción del entrenador de la Lepra en el momento en que Ángel Di María convirtió el golazo que definió el partido.

La grabación, captó al técnico al borde de la línea de cal observando con atención la ejecución del tiro libre que le daría la victoria a Central. Fabbiani se quejaba con el cuarto árbitro por el cobro de la falta, pero su cara pasó de fastidio a admiración cuando Di María pateó con su pie izquierdo.

Con la pelota en el aire, entrando al arco, el DT exclamó: “Mirá vos...”. Y luego, lo que llamó la atención del público futbolero, fue su gesto, que muchos interpretaron como una muestra de la jerarquía que tuvo el rosarino para anotar.

ÁNGEL FABIÁN DI MARÍA... ¡DE ROSARIO (CENTRAL) AL MUNDO! pic.twitter.com/nP2aK9nC4U — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

El tanto de Di María, que volvió a disputar un clásico rosarino tras su vuelta al club, definió el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, que hasta ese momento se había caracterizado por el roce y las discusiones más que por el juego.

El gol llegó a los 82 minutos y desató la euforia de la hinchada canalla. Apenas tres minutos después, llegó la expulsión de Luciano Lollo, que dejó a Newell’s con un futbolista menos y sin margen para una reacción.

La reacción de Fabbiani se convirtió en uno de los focos de atención en redes, una vez finalizado el clásico. Su lenguaje corporal durante la ejecución del tiro libre fue replicado en miles de comentarios en X. Para algunos, la escena mostró la frustración propia de una derrota en el partido más importante del año para los clubes de Rosario; para otros, el reconocimiento ante la jerarquía de un futbolista que supo brillar en la selección argentina y en el fútbol europeo de primer nivel.

Rosario Central vs Newells Old Boys. Ángel Di María festejo de gol 23/08/2025 Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional. Marcelo Manera

Con esta victoria, Rosario Central alcanzó los 10 puntos en la Zona B y quedó en la quinta posición. Por su parte, el equipo dirigido por Fabbiani no se movió del undécimo puesto de la Zona A con 4 unidades.

El resultado consolidó la aspiración del equipo dirigido por Ariel Holan de afirmarse entre los puestos de vanguardia, al tiempo que extendió la racha negativa de la Lepra.

El próximo compromiso de Rosario Central será frente a Sarmiento, el sábado 30 de agosto a las 19.15 en el estadio Eva Perón. Por su parte, Newell’s buscará recuperarse cuando reciba a Barracas Central el viernes 29 a las 19.00 en el estadio Marcelo Bielsa.