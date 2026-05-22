Mariano Navone le ganó a Casper Ruud y avanzó a la final en el ATP 250 de Ginebra

Mariano Navone no detiene su andar. El trofeo conquistado en Bucarest, hace una mes y medio, pareció haberlo liberado. “Lo viví y lo soñé muchas veces de chico”, dijo entonces. Hoy, 37° del mundo en el ranking en vivo, está a las puertas de su segunda alegría en el circuito ATP. Con autoridad, venció por 7-5 y 6-2 al noruego Casper Ruud, exnúmero 2 del mundo y tres veces campeón en este certamen, y jugará este sábado la final del ATP 250 de Ginebra.

Es el cuarto triunfo ante un top 20. El más importante lo consiguió ante Felix Auger-Aliassime (5°) en la segunda rueda de Roma; al canadiense también le había ganado en Múnich 2025, cuando era 19°. El restante éxito fue contra Holger Rune (12°) en Buenos Aires 2025.

Después de haber sido top 30 en junio de 2024, Navone, de 25 años, colisionó con la emocionalmente demandante defensa de puntos. También tuvo dificultades físicas (en los pies, sobre todo) y poco a poco fue perdiendo terreno y confianza. Estuvo muy cerca de salir del top 100: fue 99° en mayo del año pasado.

Navone viene de ganar el título de Bucarest, a principios de Abril Jean-Christophe Bott - Keystone

Esta temporada, después de un fructífero vínculo en la transición del Challenger Tour al ATP Tour, decidió alejarse del coach Andrés Dellatorre y empezó una nueva etapa (con Mancini, el excapitán argentino de Copa Davis). Hace algunas semanas ganó el Challenger 175 de Cap Cana, sobre superficie dura; alcanzó la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. Ahora, con el envión ganador de Bucarest, buscará levantar nuevamente un trofeo de campeón en Ginebra. Su rival saldrá de la semifinal que disputan Leander Tien y Alexander Bublik.

El resumen del partido

Ningún argentino ganó este certamen en singles desde su inserción en el circuito, en 1980. Sólo uno había llegado a la final: Guillermo Pérez Roldan, en 1989, cayó en el encuentro decisivo ante el suizo Marc Rosset.

El recorrido de Navone en este torneo comenzó con una esforzada victoria ante otro argentino, Marco Trungelliti, que lo tuvo match point varias veces. Tras levantar ese encuentro, el de Nueve de Julio encandenó resonantes victorias: primero, ante el inglés Cameron Norrie (22°) y luego ante el español Jaume Munar (39°).

Será la cuarta final de Navone en su carrera. En 2024, disputó los partidos decisivos en Río de Janeiro y Bucarest. Este año, también lo hizo en la capital rumana, donde ganó, y este sábado lo hará en Suiza.

Además, será la séptima final de 2026 en la que haya un argentino: Báez en Auckland, Francisco Cerúndolo en Buenos Aires, Tomás Etcheverry en Río de Janeiro, Marco Trungelliti en Marrakesh y Román Burruchaga en Houston, además de las mencionadas de Navone.