Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Mariano Navone le ganó a Casper Ruud y avanzó a la final en el ATP 250 de Ginebra
El tenista nacido en Nueve de Julio, que a principios de abril se consagró en Bucarest, confirma que está en un gran momento: este sábado jugará la segunda definición en menos de dos meses
- 3 minutos de lectura'
Mariano Navone no detiene su andar. El trofeo conquistado en Bucarest, hace una mes y medio, pareció haberlo liberado. “Lo viví y lo soñé muchas veces de chico”, dijo entonces. Hoy, 37° del mundo en el ranking en vivo, está a las puertas de su segunda alegría en el circuito ATP. Con autoridad, venció por 7-5 y 6-2 al noruego Casper Ruud, exnúmero 2 del mundo y tres veces campeón en este certamen, y jugará este sábado la final del ATP 250 de Ginebra.
Es el cuarto triunfo ante un top 20. El más importante lo consiguió ante Felix Auger-Aliassime (5°) en la segunda rueda de Roma; al canadiense también le había ganado en Múnich 2025, cuando era 19°. El restante éxito fue contra Holger Rune (12°) en Buenos Aires 2025.
Después de haber sido top 30 en junio de 2024, Navone, de 25 años, colisionó con la emocionalmente demandante defensa de puntos. También tuvo dificultades físicas (en los pies, sobre todo) y poco a poco fue perdiendo terreno y confianza. Estuvo muy cerca de salir del top 100: fue 99° en mayo del año pasado.
Esta temporada, después de un fructífero vínculo en la transición del Challenger Tour al ATP Tour, decidió alejarse del coach Andrés Dellatorre y empezó una nueva etapa (con Mancini, el excapitán argentino de Copa Davis). Hace algunas semanas ganó el Challenger 175 de Cap Cana, sobre superficie dura; alcanzó la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. Ahora, con el envión ganador de Bucarest, buscará levantar nuevamente un trofeo de campeón en Ginebra. Su rival saldrá de la semifinal que disputan Leander Tien y Alexander Bublik.
El resumen del partido
Ningún argentino ganó este certamen en singles desde su inserción en el circuito, en 1980. Sólo uno había llegado a la final: Guillermo Pérez Roldan, en 1989, cayó en el encuentro decisivo ante el suizo Marc Rosset.
El recorrido de Navone en este torneo comenzó con una esforzada victoria ante otro argentino, Marco Trungelliti, que lo tuvo match point varias veces. Tras levantar ese encuentro, el de Nueve de Julio encandenó resonantes victorias: primero, ante el inglés Cameron Norrie (22°) y luego ante el español Jaume Munar (39°).
Será la cuarta final de Navone en su carrera. En 2024, disputó los partidos decisivos en Río de Janeiro y Bucarest. Este año, también lo hizo en la capital rumana, donde ganó, y este sábado lo hará en Suiza.
Además, será la séptima final de 2026 en la que haya un argentino: Báez en Auckland, Francisco Cerúndolo en Buenos Aires, Tomás Etcheverry en Río de Janeiro, Marco Trungelliti en Marrakesh y Román Burruchaga en Houston, además de las mencionadas de Navone.
Otras noticias de Tenis internacional
Comienza Roland Garros. El sorteo de los cuadros, dos argentinos enfrentados y la potencial final Sinner-Djokovic
Inminente. Roland Garros 2026: fechas, horarios y cómo ver online el segundo Grand Slam de la temporada
¡Siete match points! Etcheverry se frustró ante Tommy Paul tras un partido increíblemente parejo que duró dos días
- 1
Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: cuándo sale la nómina de Scaloni
- 2
La lesión del Dibu Martínez: qué le pasó en el dedo y cuánto tiempo necesita de recuperación
- 3
Cuándo es la final de la Champions League 2025-2026 entre PSG y Arsenal
- 4
Brasil: el arquero Weverton se desmayó al enterarse que fue convocado al Mundial 2026