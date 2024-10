La “maldición” de los campeones del mundo: los jugadores que se separaron después de lograr el título en Qatar

El 18 de diciembre de 2022 se convirtió en una fecha histórica para los fanáticos de la selección argentina de fútbol. Ese día el conjunto albiceleste levantó la Copa del Mundo después de 36 años. El Mundial cambió para siempre la vida de muchos futbolistas: la popularidad de algunos creció exponencialmente y se volvieron verdaderas estrellas y otros dieron un gran salto en sus carreras y pasaron a formar parte de “los grandes de Europa”. No obstante, no solo hubo cambios en lo deportivo, sino también en lo amoroso.

Tras regresar de Qatar, varios campeones del mundo se separaron de sus parejas y se podría decir que no lo hicieron en silencio, al contrario, dieron mucho de que hablar con sus determinantes decisiones.

Enzo Fernández

La separación más reciente de “La Scaloneta”. Tras varios rumores y especulaciones, en las últimas horas se confirmó que Enzo Fernández y Valentina Cervantes terminaron su relación después de seis años y dos hijos en común. En LAM (América) aseguraron que fue él quien habría tomado la decisión, puesto que quería “hacer su vida solo”. Después, la influencer se pronunció al respecto a través de un comunicado en redes sociales mediante el cual afirmó que decidieron “tomar distancia”. A su vez, destacó que siempre van a ser familia y que el futbolista es un “excelente padre”.

Enzo Fernández se separó de Valentina Cervantes tras seis años de relación y dos hijos juntos (Foto: Instagram @valucervantes)

Fernández y Cervantes empezaron su relación a fines de 2018, cuando tenían 16 y 17 años respectivamente. Rápidamente, se fueron a vivir juntos y en mayo de 2020 nació su primera hija, Olivia. Luego de que el futbolista fichara para el Benfica, se mudaron a Lisboa, Portugal y a principios de 2023 se trasladaron a Londres para que él jugara en el Chelsea. En octubre del año pasado, hace justo un año, nació su segundo hijo, Benjamín.

Rodrigo De Paul

Una de las relaciones más comentadas dentro de “La Scaloneta” fue la de Rodrigo De Paul y Martina ‘Tini’ Stoessel. La pareja oficializó su romance en abril de 2022 y durante los primeros meses estuvieron en el ojo de la tormenta, puesto que él venía de separarse de Camila Homs, su novia durante una década, y la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. A pesar de las controversias, ellos apostaron por su amor y se acompañaron mutuamente. Incluso ella viajó a Doha para apoyarlo durante el Mundial y él celebró la victoria sobre el escenario durante uno de sus shows.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul oficializaron su relación en abril de 2022 y se separaron en agosto de 2023 (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Tras un año y medio de relación, en agosto de 2023 la intérprete de “La Triple T” y el jugador del Atlético de Madrid confirmaron su separación a través de un comunicado en redes sociales. “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona a la que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, expresó Stoessel y posteriormente De Paul compartió el mismo mensaje. Si bien en el último año hubo algunos rumores de reconciliación, en la actualidad cada uno está por su lado.

Alexis Mac Allister

Días después de que el Mundial de Qatar llegara a su fin, Alexis Mac Allister se separó de su novia Camila Mayan. Llevaban cinco años juntos e incluso convivían en Brighton, Inglaterra. Posteriormente, se supo que luego de terminar la relación, él oficializó su noviazgo con Ailén Cova, mejor amiga de él desde la infancia y con quien está en pareja hasta la actualidad.

Tras el Mundial de Qatar, Alexis Mac Allister se separó de Camila Mayan después de cinco años de noviazgo Instagram @camimayan

Tras la separación, Mayan se mudó a Buenos Aires y potenció su carrera en las redes sociales. Hoy trabaja con varias marcas y es co-conductora del programa de streaming Patria y familia (Luzu TV). En varias oportunidades la influencer reveló varias intimidades de la ruptura con el campeón del mundo, algo que lo le gustó nada a la familia de él, especialmente a su madre, Silvina Riela. A mediados de este año se supo que Camila llevó a su ex a la justicia.

Exequiel Palacios

En abril de 2023 se supo que Exequiel Palacios estaba separado de su esposa, Yésica Frías, a quien había conocido en 2018 en un boliche a través de amigos en común. Fue ella quien confirmó la ruptura a través de sus redes sociales y no dudó en exponerlo: “Me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”. Posteriormente, se conocieron varias intimidades del matrimonio y se hicieron eco las acusaciones de infidelidad de parte de él, como así también los conflictos económicos y las situaciones de violencia.

Exequiel Palacios y Yésica Frías se conocieron en 2018 y comenzaron una relación; en abril de 2023 ella confirmó que estaban separados

Un año después, la empresaria textil se animó a hablar públicamente del tormento que atravesó durante los años que convivió en Alemania con el centrocampista del Bayer Leverkusen. En una entrevista con Intrusos (América) dijo que el padre de Exequiel quiso pegarle por contarle al volante que su propia madre le robaba dinero. “Yo le dije que eso no era vida ni para él ni para mí. En agosto, vengo para la Argentina y me entero de que estoy embarazada. Terminé perdiendo el embarazo por todo lo que pasé. Después de Qatar, sentí que se le subieron los humos de campeón y que él cambió”, sostuvo Frías.

Thiago Almada

El delantero Thiago Almada fue convocado por Lionel Scaloni para jugar el Mundial a último momento. Tras la lesión de Joaquín ‘Tucu’ Correa voló directo a Doha y se sumó a la concentración. Además de su familia, quien también viajó “de imprevisto” para acompañarlo fue su novia, Alanis Poza. En aquel momento la pareja convivía en los Estados Unidos.

Después del Mundial, Thiago Almada se separó de Alanis Poza (Foto: Instagram)

Sin embargo, después de la consagración en el Mundial, se supo que la relación llegó a su fin; sin embargo, no se conocieron muchos detalles al respecto. Tras la ruptura, el futbolista de 23 años volvió a formar pareja con Antonella D’Alotta, a quien suele dedicarle varios posteos románticos en las redes sociales.