La mamá de Franco Colapinto fue a votar tras el GP de Italia: llegó en moto y sorprendió a todos con su casco

Luego de que Franco Colapinto finalizara de correr en el Gran Premio de Italia, donde logró el puesto 17°, su mamá Andrea Trofimczuk fue a votar en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires en moto a una escuela de Pilar y sorprendió a todos con su casco. Es que la mujer llevó el que su hijo usaba cuando estaba en la escudería de Williams Racing.

Trofimczuk llegó a la institución educativa ubicada en zona norte minutos después de las 12. A pesar de que optó por no hablar con la prensa que se encontraba en la puerta del lugar esperándola, dejó una postal que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La mamá de Franco Colapinto 🇦🇷, Andrea Trofimczuk, asistió a votar a las elecciones de la Provincia de Buenos Aires en moto y con un casco que su hijo utilizó cuando era piloto de Williams. pic.twitter.com/d54ZlMcttp — VSports Team (@VSportsTM) September 7, 2025

Se trata del casco que el argentino utilizó durante las primeras carreras con el equipo británico, donde se distingue la bandera argentina y el logo del productor musical y amigo del piloto, Bizarrap, entre otros de los sponsors que lo acompañaron.

El casco con la bandera argentina con el que Franco Colapinto corrió en la Fórmula 1

Cómo le fue a Colapinto en el Gran Premio de Italia

La carrera en el circuito de Monza dejó una sensación de desolación en Alpine. Mientras el pilarense consiguió el lugar 17°, su colega Pierre Gasly se ubicó 16°. Pese a que el francés y el argentino se vieron beneficiados con los abandonos de Nico Hulkenberg (Sauber), que no pudo largar, y Fernando Alonso (Aston Martin), que rompió la suspensión, no lograron un buen desempeño en la tabla.

En medio de la frustración y la demanda física de la prueba, Colapinto quedó exhausto tras la carrera. Según se pudo ver en las imágenes posteriores al circuito, parecía que le faltaba el aire y sufrió algún problema con la hidratación. De hecho, tuvo que recuperarse cerca de cuatro minutos en el garage de la escudería antes de hablar con la prensa, debido a una descompensación pasajera, producto de la exigencia de los 53 giros.

Al acercarse a los micrófonos de la prensa, durante un intercambio que no se extendió más de 40 segundos, expresó: “Una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo y estuve muy solo durante la carrera. Estoy con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima. No pude hacer nada, una pena; fue bastante aburrida”.

"MUY LARGA, MUY DURA PARA NOSOTROS. MUY SOLO TODA LA CARRERA"



🇦🇷 La frustración de Franco Colapinto por la carrera en Monza



📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hbFyjeNIPj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025

Después, en el reporte de prensa oficial de Alpine, Colapinto indicó: “Ahora toca reagruparnos y entender qué podemos mejorar para la próxima. Mis objetivos siguen siendo los mismos: aprovechar la experiencia de estas carreras pasadas, encontrar maneras de progresar con el auto y dar siempre lo mejor. Tendremos una semana para preparar lo que viene en Bakú. Estaré en Enstone con el equipo para trabajar y seguir dando pasos hacia adelante”.

Por su parte, el director del equipo, Flavio Briatore, sostuvo: “No fue nuestro mejor día ni el mejor resultado aquí en Monza, en un circuito que sabíamos no se adapta a las fortalezas de nuestro paquete. Con el auto actual, esto es lo que tenemos disponible para nuestros pilotos en las carreras restantes, con el foco puesto en el desarrollo del auto 2026. Como corredores, sabemos que habrá fines de semana difíciles, pero confiamos en que el trabajo que se está haciendo puertas adentro traerá mejores días para el equipo".