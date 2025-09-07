Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia: “Estoy con un poco de bronca, no pude hacer nada”

MONZA.- Una vez más, la sensación de desolación en Alpine, con dos pilotos que lucharon sin cuartel con el rendimiento de sus monoplazas en el circuito de Monza. Mientras que Pierre Gasly se ubicó 16° en el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto terminó 17°, siempre lidiando con un auto que no ofrece respuestas. Si se trata de posiciones, tanto el francés como el argentino se vieron beneficiados con los abandonos de Nico Hulkenberg (Sauber), que no pudo largar, y Fernando Alonso (Aston Martin), que rompió la suspensión tras un ruidoso paso por un pianito. Sin embargo, hay una palabra “madre” que domina la realidad de la escudería: “Falta de ritmo”. Así las cosas, ambos terminaron viendo el vértigo de los bólidos desde atrás.

El pilarense quedó exhausto tras la carrera, entre la frustración de otra oportunidad perdida y la demanda física de una prueba que se le extendió demasiado. Parecía que le faltaba el aire y sufrió algún problema con la hidratación. De hecho, tuvo que recuperarse durante unos cuatro minutos en el garage de Alpine antes de hablar con la prensa, debido a una descompensación pasajera, producto de la exigencia de los 53 giros.

Ya restablecido y en ese breve encuentro, que no se extendió más de 40 segundos, mostró signos de desconsuelo por una jornada que le entregó poco y nada: “Una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo y estuve muy solo durante la carrera. Estoy con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima. No pude hacer nada, una pena; fue bastante aburrida”.

Después, en el reporte de prensa oficial de Alpine, Colapinto comentó: “Ahora toca reagruparnos y entender qué podemos mejorar para la próxima. Mis objetivos siguen siendo los mismos: aprovechar la experiencia de estas carreras pasadas, encontrar maneras de progresar con el auto y dar siempre lo mejor. Tendremos una semana para preparar lo que viene en Bakú. Estaré en Enstone con el equipo para trabajar y seguir dando pasos hacia adelante”.

Y Flavio Briatore, el director del equipo, se expresó en un tono de “es lo que hay”: “No fue nuestro mejor día ni el mejor resultado aquí en Monza, en un circuito que sabíamos no se adapta a las fortalezas de nuestro paquete. Con el auto actual, esto es lo que tenemos disponible para nuestros pilotos en las carreras restantes, con el foco puesto en el desarrollo del auto 2026. Como corredores, sabemos que habrá fines de semana difíciles, pero confiamos en que el trabajo que se está haciendo puertas adentro traerá mejores días para el equipo.”

Colapinto arrancó con el compuesto medio con el que duró 33 vueltas, antes de optar por el neumático duro para la parte final. Durante la prueba, el argentino no pudo resistir el embate de Isack Hadjar (Racing Bulls) luego de un intento fallido del francés, e incluso se despistó en un momento y Lando Norris le sacó una vuelta. En ese calvario que resultó la carrera, también Colapinto tuvo que ceder la posición ante su compañero Gasly, una estrategia que el argentino no le encontró explicación, según sus declaraciones. De todas maneras, el Alpine parecía sentenciado desde el día previo, cuando el motor Renault no exhibió potencia. Como si fuera poco, el argentino reportó un calambre a su ingeniero mientras corría, en una jornada para olvidar.

Fue otra experiencia fallida, sin bríos, y ahora queda esperar dentro de dos semanas la carrera de Baku, en Azerbaiján, donde Colapinto logró el año pasado un octavo puesto y sus primeros puntos con la escudería Williams, cuando empezaba a sorprender al mundo de la Fórmula 1 como un absoluto novato.

Gasly: “El auto no es competitivo”

Pierre Gasly también fue crítico con la realidad de Alpine: “Sabemos que con la velocidad que tenemos en el auto, por el momento no podemos llegar a los puntos. Intentamos dos estrategias con Franco; tratamos de quedar en pista a la espera de una bandera roja o safety car al final de la carrera, pero desafortunadamente fue una carrera bastante limpia para todos”.

El francés se esperanzó con mejoras de rendimiento en el próximo tiempo: “Sabemos que este año el auto no es tan competitivo como para pelear en el top ten. Tenemos que seguir luchando y esperemos que en algunos meses estemos en posición de pelear puestos”.

El resumen de la carrera