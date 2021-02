El ex Atlético de Rafaela publicó una profunda reflexión sobre la muerte de Morro García Fuente: Archivo

La muerte del exfutbolista uruguayo de Godoy Cruz Santiago "Morro" García sacudió al mundo del deporte, no solo porque para muchos significó una desgarradora pérdida, sino también porque su partida despertó un debate sobre la presión a la que se enfrentan los deportistas y el estrés que tienen que atravesar, muchas veces sin acompañamiento psicológico y sin consciencia de ello por parte del entorno.

Una de las definiciones más fuertes y reveladoras sobre el tema la tuvo el exdelantero de 38 años César Carignano, quien supo vestir la camiseta de clubes como Atlético de Rafaela, Universidad Católica (Chile), Patronato y Club Atlético de Pilar. En redes sociales, le dedicó una sentida despedida a García, la que acompañó de una profunda reflexión acerca de "la imagen idealizada del futbolista".

Si bien Carignano no cuenta con la alocada cifra de seguidores que las estrellas del deporte suelen tener en Instagram, su posteo logró trascender las fronteras de su comunidad y fue compartido por más de un fanático del fútbol. Allí, su mensaje comenzaba: "Las partidas prematuras siempre duelen. Pero muchas veces lo prematuro, lo sorpresivo, es para los lejanos, los de afuera. De cerca, las vidas se ven diferentes. Imperfectas, complejas, irregulares".

Con tales agudas e incisivas palabras, el cordobés abría el paraguas acerca de uno de los temas más tabúes en el mundo del fútbol. "La imagen idealizada del futbolista como un ser de otra dimensión pone a la mayoría del lado de la sorpresa ante estos episodios porque bajo el paraguas de la fama y el buen pasar económico pareciera que nada afecta. Pero nadie es invulnerable, imperturbable", continuaba Carignano, además de exfutbolista autor del libro "Cañito valedoble".

Carignano se dedica a la literatura y escribe reflexiones sobre diferentes temas futbolísticos en redes Fuente: Archivo

En su visión, sorprenderse por la partida del Morro García no tenía mucho sentido porque, para los que están cerca de los jugadores, resulta algo evidente que sus vidas no son perfectas ni brillantes. Ese brillo que se ve desde afuera, según sostiene, muchas veces no permite ver cómo verdaderamente está la persona detrás del jugador.

"Lo triste es que deban ocurrir situaciones como estas para que muchos entiendan al futbolista como un ser humano que juega al fútbol. Un ser social plagado de temores y defectos más allá del brillo de su profesión. Ni más ni menos que eso. Ni más ni menos que nadie", seguía su reflexión.

Tajante como su definición, Carignano concluía: "A veces la carga se siente tan pesada que no hay opciones a la vista que la alivianen ni la reviertan. Aunque desde afuera, como siempre, parezca fácil. Ojalá encuentres paz, Morro".

Es habitual en él publicar reflexiones sobre diferentes temas, siempre ligados al fútbol, y, en esta ocasión, el ex Club Atlético de Pilar se encontró con el apoyo de sus seguidores, quienes halagaron sus acertadas palabras y le agradecieron por su gran sabiduría.