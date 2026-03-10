En qué canal pasan Sarmiento vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro correspondiente a la fecha 10 del Grupo B se disputa este martes a las 22 en el estadio Eva Perón de Junín, con arbitraje de Nazareno Arasa
Este martes, desde las 22 (horario argentino), Sarmiento y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Eva Perón de Junín y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Verde está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse de la zona de descenso a la Primera Nacional principalmente a través de la tabla de promedios, en la que está antepenúltimo únicamente por delante de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. En la zona B de este certamen está 12° con nueve puntos y viene de ganarle al Celeste por 1 a 0 con un gol del paraguayo Junior Marabel.
La Academia, por su parte, se mantiene en el sexto puesto de la clasificación general con 11 unidades, misma cantidad que River y Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+2 contra 0 del Millonario y -1 del Lobo). En la última jornada goleó a Atlético Tucumán por 3 a 0 en el Monumental José Fierro con un doblete del colombiano Duván Vergara y un tanto de Santiago Solari.
Sarmiento vs. Racing: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.33 contra los 3.66 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.03.
Posibles formaciones
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; y Junior Marabel.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara.
