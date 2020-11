La muerte de Diego Maradona: Alberto Fernández contó cómo se enteró de la noticia y se quebró Fuente: Archivo - Crédito: Telam

El presidente Alberto Fernández se mostró hoy conmovido por la muerte de Diego Armando Maradona. "La única palabra que me cabe es gracias. No sé cuántas personas tienen la capacidad de darle alegría al pueblo. Solo quiero decirle gracias", afirmó el jefe del Estado, en diálogo con radio Continental.

Fernández, que tenía una buena relación con el astro, contó cómo se enteró ayer de la noticia: "Estábamos con Santiago [Cafiero, jefe de Gabinete] organizando la agenda y actos de esta semana y entró Juan Pablo Biondi [vocero presidencial] y me dice: ‘murió Maradona’. Me quedé esperando que no fuera una noticia verdadera", relató el mandatario.

"Me desplomé, como nos desplomamos todos. Es una enorme tristeza", dijo el Presidente, quien decretó tres días de duelo nacional a partir de ayer con motivo del fallecimiento de Maradona y suspendió todos los actos públicos que tenía en agenda hasta el viernes.

Fernández no pudo contener las lágrimas al recordar sus charlas con el futbolista. "Siempre que lo veía hablábamos del gol a los ingleses y me decía que había mucha gente en la Argentina que el único momento de felicidad que tenía era ver a la Selección ganar el partido", aseguró el Presidente, con la voz quebrada.

"Eso es único, nunca lo vi en una persona. Él no pensaba en su gloria, sino en ver cómo le daba felicidad a la cantidad de infelices que había en la Argentina", afirmó.

La charla con Claudia Villafañe

El Presidente llamó ayer a Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, para ponerse a disposición de la familia. "Claudia lloraba mucho, traté de tranquilizarla y le dije estaba a disposición", comentó.

"Le manifesté: ‘Está la cancha de Argentinos Juniors y la Casa Rosada, yo hago lo que ustedes decidan’. Al rato me dijo que había charlado con las hijas y que a Diego le hubiera gustado que lo despidieran en la Casa de Gobierno. Nos pidieron un espacio privado para la familia y les dije que sí", aseguró.

Fernández expresó su "enorme tristeza" por la muerte de Maradona y dijo que es "una gran pérdida". "Es incomprensible lo que pasó. Nadie esperaba que esto le pudiera pasar a Maradona", remarcó.

Además, el jefe del Estado contó que recibió llamados o mensajes de distintos mandatarios o expresidentes: "Se solidarizaron con la pérdida de alguien que llenó de felicidad a mucha gente", sostuvo.

Y destacó la carta que le envió su par de Francia, Emmanuel Macron, por el fallecimiento del astro: "Es impresionante".

