Maradona y Coppola comenzaron a trabajar juntos en 1985 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 17:21

Guillermo Cóppola fue una de las personas más cercanas a Diego Maradona en su época de gloria en el fútbol. El vínculo entre el manager y el 10 trascendió lo laboral y forjaron una gran amistad que, luego de idas y vueltas, habían logrado recomponer en los últimos años.

Este mediodía, mientras el exmanager de Maradona hablaba por radio La 100, recibió la noticia y se quebró al aire.

"Me quedo con los buenos recuerdos. Yo prefiero ese Diego que era alegre, con el que nos divertimos, la pasamos bien, lloramos y sufrimos", comenzó su relato mientras la voz se iba entrecortando el hombre que dirigió su carrera entre 1982 y 2003.

Luego agregó: "La cuerda un día se rompe. Mucho tirar de la cuerda. demasiado y un día se rompe. La verdad que estoy destrozado, destruido. Me imagino a sus hijos, sus hermanos, sus hermanas. No quiero ni pensar, por eso prefiero no creerlo y pensar que es un sueño".

Conforme a los criterios de Más información