La mujer de Diogo Jota rompió el silencio y recordó al futbolista a un mes de su casamiento: “Ni la muerte nos separa”

Durante la madrugada del jueves 3 de julio, Diogo Jota, futbolista del Liverpool y de la selección de Portugal, falleció a los 28 años en un brutal accidente de tránsito en la provincia española de Zamora, junto a su hermano menor, el también futbolista André Teixeira Da Silva. El auto en el que se movilizaban se salió de la ruta y se prendió fuego. Tan solo 11 días antes, el campeón de la Premier League se había casado con su amor de toda la vida y madre de sus tres hijos, Rute Cardoso. Este 22 de julio, a un mes de dar el sí, la mujer rompió el silencio por primera vez en las redes sociales e hizo un posteo que emocionó profundamente a todos.

Ni en sus peores pesadillas, Rute Cardoso pudo haberse imaginado la tragedia que golpearía a su familia tan solo 11 días después del día más feliz de su vida. Se casó con su amor de la adolescencia el domingo 22 de junio en una iglesia de la localidad de Oporto, frente a sus tres hijos de cuatro, dos y siete meses. “Sí, para siempre”, expresó la novia después de la boda y, un par de horas antes del trágico accidente, Jota compartió un emotivo video para rememorar su boda y escribió: “Un día que nunca olvidaremos”.

El posteo de Rute Cardoso, la esposa de Diogo Joto, a un mes de su casamiento (Foto: Instagram @rutecfcardoso14)

Este 22 de julio, se cumplió un mes de la boda y por primera vez tras la muerte de su esposo, Cardoso hizo una publicación en sus redes sociales. “Un mes de nuestro ‘ni la muerte nos separa’. Para siempre, tu pequeña niña blanca”, escribió en portugués junto a emojis de corazones blancos. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de la boda donde se pudieron ver las manos de ambos entrelazadas sobre el vestido blanco de ella y otras dos fotos bailando en la pista durante la fiesta. Musicalizó el posteo con la canción “Forever and Ever and Always” de Ryan Mack.

Rute Cardoso compartió imágenes de su casamiento y recordó a Diogo Joyta (Foto: Instagram @rutecfcardoso14)

Jota y Cardoso llevaba más de 12 años de relación. Se conocieron durante la adolescencia y ella lo acompañó en su carrera deportiva y decidieron formar una familia juntos. El 13 de agosto de 2020 anunciaron que estaban esperando a su primer hijo y el 8 de febrero de 2021 compartieron en Instagram la primera foto de Dinis. El 25 de septiembre de 2022 revelaron que había un “segundo bebé en camino” y el 7 de marzo de 2023 nació Duarte. El 20 de junio de 2024 contaron que estaban en la dulce espera de una niña, a quien le dieron la bienvenida el 24 de noviembre.

El futbolista del Liverpool falleció once días despúes de casarse (Foto: Instagram @rutecfcardoso14)

Diogo Jota y su hermano André Silva perdieron la vida el jueves 3 de julio, cuando, durante una maniobra de adelantamiento, el Lamborghini alquilado en el que se trasladaban - y que según la investigación habría sido conducido por el jugador del Liverpool - se despistó en el kilómetro 65 de la autopista A-52, en el límite del municipio de Cernadilla, de la provincia de Zamora, España, y se prendió fuego.

Fuentes de la investigación confirmaron que, según las marcas dejadas en por el vehículo, la causa del siniestro habría sido el exceso de velocidad. En esa clase de rutas, está permitido conducir a una máxima de 120 kilómetros por hora. Según trascendió se dirigían a la ciudad de Santander para tomar un ferri con destino a Inglaterra. Los médicos le recomendaron a Jota viajar por tierra y no por aire debido a una reciente operación de pulmón a la que se había sometido.

El funeral de los hermanos se realizó el 5 de julio en Gondomar ap - AP

La tragedia generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Alexis Mac Allister lo despidieron con sentidos mensajes. Además, los aficionados del Liverpool FC, se acercaron al estadio de Anfield con flores, remeras y banderas para homenajearlo. El sábado 5 de julio, familiares, amigos y compañeros se despidieron de los hermanos en una emotiva ceremonia en Gondomar, Portugal.