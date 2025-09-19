La viuda de Diogo Jota compartió un emotivo recuerdo que emocionó a todos

La muerte de Diogo Jota generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. El jugador portugués de 18 años falleció durante la madrugada del 3 de julio en un brutal accidente de tránsito en el que también perdió la vida su hermano menor, el futbolista André Teixeira Da Silva, conocido como André Silva. El auto en el que se movilizaban se despistó en el kilómetro 65 de la autopista A-52, en el límite del municipio de Cernadilla, de la provincia de Zamora, España, se salió de la ruta y se prendió fuego. Once días antes del siniestro, Jota se había casado con Rute Cardoso, su pareja desde la adolescencia y madre de sus tres hijos. Este viernes 19 de septiembre, a dos meses de la tragedia, su esposa recordó un gran momento que vivieron juntos y emocionó a todos.

Instagram le recordó a Cardoso que el 19 de septiembre de 2020, Diogo Jota se convirtió el futbolista del Liverpool. Ella lo acompañó al estadio Anfield para la firma del contrato y juntos posaron con la camiseta número 20. “Nunca caminarás solo, eso es seguro”, expresó la mujer en la publicación que hizo en su feed de Instagram en aquel entonces. Este viernes compartió la publicación en sus historias con la leyenda: “Há cinco anos” (hace cinco años). Tras la muerte del futbolista español, Liverpool decidió retirar la camiseta número 20 en todas las categorías de fútbol del club en memoria de Jota.

El posteo de Rute Cardoso para recordar a Diogo Jota (Foto: Instagram @rutecfcardoso14)

Rute Cardoso se llamó al silencio tras la muerte de su marido. Se la vio inmersa en un mar de lágrimas durante el funeral, que tuvo lugar el 5 de julio en la ciudad portuguesa de Gondomar. Recién el 22 de julio, exactamente un mes después de haberse casado con Jota en una iglesia de Oporto con sus tres hijos de testigos, reapareció en las redes sociales para recordar aquel mágico día. “Un mes de nuestro ‘ni la muerte nos separa’. Para siempre, tu pequeña niña blanca”, escribió en portugués junto a emojis de corazones blancos. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de la boda donde se pudieron ver las manos de ambos entrelazadas sobre el vestido blanco de ella y otras dos fotos bailando en la pista durante la fiesta. Musicalizó el posteo con la canción “Forever and Ever and Always” de Ryan Mack.

Diogo Jota y Rute Cardoso se casaron el 22 de junio en Oporto en compañía de sus tres hijos (Foto: Instagram @rutecfcardoso14)

Días atrás, se generó una controversia alrededor de Cardoso, puesto que fue involucrada con Ruben Neves, jugador del seleccionado de Portugal y mejor amigo del fallecido deportista. La revista TV Guía sacó en su tapa una foto de Neves y Cardoso con la leyenda: “Unidos después de la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”. Esto molestó profundamente al deportista, quien hizo un fuerte descargo en las redes sociales. “Buenas tardes. Siempre creí en la bondad de las personas. Me advirtieron contra ello, me equivoqué y nunca le deseo mal a nadie. La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que su elección no fue feliz”, escribió en el posteo de la revista.

El descargo de Ruben Neves tras la comprometedora tapa de una revista con Rute Cardoso (Foto: Instagram)

“Mi esposa Débora Lourenço y yo llevamos más de 11 años juntos, felices, con una familia que me enorgullece. En 11 años, nunca nos vimos envueltos en ninguna controversia. Hicimos todo lo posible por ayudar a Rute y a su familia. La elección de esta foto es tan infeliz como la persona que la eligió y la que la publicó“, continuó y para cerrar expuso: “Respeto que cada uno tenga su propio trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo y no respeto a quienes no respetan a los demás. Una vez más, estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute por la fuerza que tuvo. Estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias”.