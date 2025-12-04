Cinco meses sin Diogo Jota: el fútbol lo recuerda en el día que habría cumplido 29 años

Un día como hoy, Diogo Jota habría celebrado su cumpleaños número 29. La fecha, marcada por la ausencia y el dolor, volvió a dejar múltiples homenajes. El delantero portugués del Liverpool falleció el 3 de julio en un accidente de tránsito en la provincia española de Zamora, en el que también perdió la vida su hermano André, apenas once días después de casarse con Rute Cardoso. A cinco meses del accidente, la causa judicial permanece abierta, sin avances visibles, mientras los tributos no cesan.

Durante la temporada anterior, Jota fue protagonista del vigésimo título de liga del Liverpool. Disputó 182 partidos y marcó 65 goles con los Reds desde su llegada en 2020. A lo largo de sus cinco años en el club inglés, su rol fue decisivo tanto bajo la conducción de Jürgen Klopp como en los primeros meses de Arne Slot. Con apenas 28 años, había alcanzado la madurez deportiva y personal: casado, padre de tres hijos pequeños, campeón con su equipo y símbolo de su selección.

La pérdida conmocionó al fútbol. En Liverpool, el club retiró su camiseta número 20, en una decisión sin precedentes en sus 133 años de historia. Además, se proyecta levantar un monumento permanente con los objetos que los aficionados dejaron en su memorial en Anfield. Este jueves, las redes oficiales del club le rindieron homenaje en su 29° aniversario, con una imagen del jugador levantando el trofeo de la Premier League. La publicación incluyó la leyenda ya instalada como símbolo del luto y la memoria: “Forever our number 20”. El mensaje, sobrio y conmovedor, cerró con una frase que resume el sentir de la ciudad de Liverpool: “Por siempre en nuestros corazones”.

Rute Cardoso, viuda de Jota y madre de Dinis, de cuatro años; Duarte, de dos; y Mafalda, que cumplió su primer año hace solo una semana, ha optado por el silencio en medio del duelo. Sin embargo, el pasado 26 de noviembre, con motivo del cumpleaños de la hija menor, compartió en redes sociales una imagen acompañada por recuerdos del futbolista. El texto, tan breve como demoledor: “Todo un año”.

El recuerdo de Jota trasciende las fronteras del fútbol inglés. A comienzos de noviembre, en ocasión del partido entre Real Madrid y Liverpool por la Champions League, delegaciones de ambos equipos se acercaron al cenotafio del jugador en Anfield. Allí, Xabi Alonso, Emilio Butragueño, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold —excompañero del portugués— dejaron flores y ofrecieron un minuto de silencio.

Alexander-Arnold, amigo y compañero del portugués, depositó también una carta escrita a mano: “Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en vos. Te extraño, amigo, cada día”. El homenaje fue aplaudido por el público presente, como muestra de una herida aún abierta.

La imagen de Jota y su hermano también fue recordada durante la ceremonia del Balón de Oro en París, en octubre, con un minuto de aplausos. Desde entonces, varios futbolistas han replicado su icónica celebración del “joystick invisible” al anotar goles, en un gesto que se transformó en símbolo de respeto y memoria.

La selección de Portugal también sumó su propia voz en el que habría sido su aniversario, con una dedicatoria cargada de sentimiento: “Tu legado sigue inspirándonos. Para siempre nuestro número 21. Nuestros corazones, pensamientos y oraciones siguen con tu familia”. Cabe recordar que, menos de un mes antes de su muerte, había conseguido también ganar con su país la UEFA Nations League ante España.

O teu legado continua a inspirar-nos 🤍 Para sempre o nosso número 𝟮𝟭 ✨



Os nossos corações, pensamentos e orações continuam com a tua família. pic.twitter.com/TLXhZE5pe3 — Portugal (@selecaoportugal) December 4, 2025

El dolor por su muerte también se transformó en acción. El pasado 20 de noviembre, su mujer acudió al FC Porto, uno de sus primeros equipos, donde los dirigentes del club y de Luna eSports, la asociación de deportes electrónicos fundada por Jota, renovaron la colaboración entre ambas entidades, iniciada en octubre de 2024, por dos temporadas. En el nuevo diseño de camiseta del equipo, se incorporó un escudo con la imagen del delantero en las mangas. “Un legado para seguir honrando”, escribió la cuenta oficial de Porto.

En Turín, durante la gala de los premios Golden Boy, la viuda del futbolista subió al escenario para agradecer el homenaje ofrecido por la organización. “Recibí un regalo enorme e increíble de todos”, expresó. “Quiero que se me recuerde como un buen hombre y una persona capaz de navegar por el mundo”, agregó, parafraseando palabras que, según ella, definían la filosofía de vida de su esposo. Cardoso conoció a Jota en un instituto de Oporto en 2013 y, desde entonces, lo acompañó en cada paso de su carrera.

En medio del dolor, la causa judicial sobre el accidente continúa sin resolverse. La investigación a cargo de la Guardia Civil no ha concluido su informe pericial y el documento técnico clave aún no fue remitido al Juzgado de Puebla de Sanabria, encabezado por la jueza Elena Rubio González. Las primeras hipótesis oficiales indicaban que Jota conducía con exceso de velocidad, deducción basada en las marcas del asfalto.

Sin embargo, dos camioneros que presenciaron los hechos ofrecen una versión distinta. José Azevedo, quien grabó el vehículo en llamas y se acercó a socorrer a las víctimas, aseguró: “La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Iban supertranquilos”. José Aleixo Duarte, testigo directo que fue adelantado minutos antes por el Lamborghini en el que viajaban los hermanos, confirmó que “su velocidad era moderada”.

A estas dudas se suma el estado de la carretera A-52. Vecinos de la zona ya habían denunciado fallas en el mantenimiento del asfalto. La posibilidad de que un reventón de neumático haya sido la causa del accidente está bajo análisis, aunque la Guardia Civil sostiene que no fue un factor determinante. Las pericias no lo han descartado de forma concluyente. El vehículo quedó completamente calcinado, lo que impidió recuperar datos clave, entre ellos los registros del GPS que podrían haber permitido conocer la velocidad exacta.

Las marcas que dejó el Lamborghini de Diogo Jota, incendiado al costado de la carretera A-52, cerca de Cernadilla, provincia de Zamora, en el noroeste de España, el pasado 3 de julio CESAR MANSO - AFP

El impacto de su partida aún resuena en cada rincón del fútbol europeo. Los estadios, los clubes, los hinchas y su entorno más íntimo han convertido su memoria en una presencia constante, con gestos que exceden lo simbólico y que marcan una herencia emocional indeleble.

Mientras tanto, la vida de Rute Cardoso y de los tres hijos de Jota transcurre entre el duelo privado y la reconstrucción emocional. En Oporto, la familia celebró en silencio este cumpleaños que ya no podrá ser. En Liverpool, y en cada rincón donde su recuerdo perdura, el número 20 sigue brillando. El fútbol, desde lo íntimo hasta lo institucional, mantiene viva la memoria de un jugador que no será olvidado.