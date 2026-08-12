La otra cara de la carta de Messi: los problemas que prefirió callar en el Mundial 2026 y que ahora salieron a la luz

Lionel Messi experimenta sus horas más difíciles tras lo que fue la muerte de su padre Jorge, quien atravesó un complicado cuadro de salud que no le permitió estar presente en los Estados Unidos para ver los partidos de la selección argentina. Ahora, tras mucha incertidumbre, el propio futbolista se encargó de revelar que su delicado estado fue lo que no lo dejó viajar junto a la familia, además de confirmar que este fallecimiento lo hizo reflexionar con respecto a su futuro inmediato en el fútbol profesional.

En su carta de despedida, Messi aprovechó para hacer referencia a lo que fue la reciente Copa del Mundo, donde su participación llegó a estar en duda hasta pocas semanas antes del comienzo del torneo. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, reveló en un primer lugar.

Ahora queda claro por qué lloró Messi tras ganarle a Egipto: quería llegar a la final por su padre Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Con respecto a los triunfos agónicos y seguidos a último minuto, el capitán de la selección recordó: “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”.

Así, llegó la parte donde Messi hizo mención por primera vez sobre sus problemas físicos en el Mundial 2026: “No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien. Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido”.

La carta de Lionel Messi para su padre, Jorge Instagram (@leomessi)

Al recordar lo poco que pudo conversar con su padre Jorge sobre la Copa del Mundo, señaló: “Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés”. Con todo esto, hizo todavía más ruido que Lionel Messi ponga en duda su futuro como futbolista profesional, algo que no había pasado nunca hasta ahora, al menos públicamente.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“, concluyó el jugador de Inter Miami CF. Así, hizo referencia a que no le queda mucho más de carrera, a pesar del excelente nivel mostrado a sus 39 años en el Mundial 2026.

Si bien no pudo compartir nada con su padre durante este Mundial, Jorge estuvo presente el día que Lionel levantó la copa en Qatar Robert Michael - dpa DPA

A finales de octubre de 2025, Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami CF hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que en caso de querer cancelar su compromiso antes de tiempo deberá negociar con los dirigentes de las Garzas. Esto también significaría su fin como jugador de la selección argentina, lo que terminaría con el sueño de verlo disputar una Copa América más.