La previa de Argentina vs. Francia, en vivo: el minuto a minuto desde Lusail de la final del Mundial Qatar 2022

9.45 La cabecera argentina va tomando color

Detrás de uno de los arcos, donde se definieron los penales frente a Países Bajos y atacó la Selección en el segundo tiempo frente a Croacia, los argentinos empezaron a calentar las gargantas. “Vamos vamos Selección, hoy te vinimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar”, arrancaron. Sobre cada butaca de la cabecera está dispuesta una bandera celeste y blanca, para agregarle colorido al ingreso del plantel de Scaloni. Las pantallas led que bordean todas las tribunas, así como todas las puertas de acceso, están tuneadas con el color dorado y la inscripción “The Final”. En tanto, la estación de metro está colapsada de hinchas que llegan hasta Lusail.

9.31 Show aéreo por el Día Nacional de Qatar

Aviones de combate cruzan el cielo del estadio de Lusail, tres horas antes del inicio del partido. La fecha de la final coincide con el Día Nacional de Qatar y hoy aquí es feriado. El show de la Fuerza Aérea se desarrolla sobre el cielo del boulevard de Lusail, junto al estadio. El icónico espectáculo aéreo se mudó este año del paseo costero de Corniche hasta la zona de la cancha, donde se siente el rugir de los aviones y el humo bordó y blanco de la bandera de Qatar. También hay por la zona marchas de militares, exhibiciones de autos y desfiles de la caballería real, que incluye camellos.

Aviones de la Fuerza Aérea qatarí sobrevuelan el estadio antes del partido final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el Estadio Lusail ODD ANDERSEN - AFP

Aviones de la Fuerza Aérea qatarí sobrevuelan el estadio antes del partido final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el Estadio Lusail Alex Pangling - Getty Images Europe

9.00 Los hinchas llegan para la final

El día llegó. Las puertas del estadio se abrieron cinco horas antes del comienzo del partido y los argentinos empezaron a colmar las tribunas del estadio de Lusail. Se esperan más de treinta mil hinchas y ya están llegando al escenario de la final en la línea roja del subte. Ya hay banderas, cantos y mucho color celeste y blanco en una previa que se vive con mucha tensión hasta ahora.

Los hinchas llegan al estadio Lusail con banderas de Messi Aníbal Greco - La Nación

La noche aquí en Doha se consumió entre la ilusión y el nerviosismo, lo mismo que viven millones de argentinos a 14 mil kilómetros de distancia y en cada rincón del mundo. El último banderazo, celebrado en la noche del sábado en la zona del mercado de Souq Waqif, fue el más multitudinario desde que la Selección de Messi arrancó su sueño mundialista. Hubo arengas, promesas y también bronca por la falta de entradas.

La previa a la final entre Argentina y Francia

Se espera que cuando arranque el partido a las 18 hora local (las 12 en la Argentina) los argentinos sean amplia mayoría en las tribunas del estadio de Lusail. Solo se ven grupitos de franceses en los alrededores. Habrá un recibimiento especial, con miles de globos, insignias celeste y blanca y hasta banderas de tira. Un escenario propio de cancha argentina. Las butacas empiezan a llenarse a la espera de la ceremonia de clausura, que arranca a las 16.30 (10.30 hora argentina).

La final arranca a las 12 (hora argentina) Aníbal Greco - La Nación

Reventa

Hasta la madrugada, cientos de argentinos seguían peregrinando por varios hoteles donde hay dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino en busca de entradas.

La categoría 1 corresponde al sector donde se ubica la mayoría de la hinchada argentina detrás de uno de los arcos. Su precio oficial es de 604 dólares (casi 200 mil pesos). Pero en la reventa, ese mismo ticket se está ofreciendo a unos 3000 dólares (cerca de un millón de pesos). Un precio imposible de afrontar para los cientos de argentinos que están desde el primer partido y que quieren que la AFA les libere tickets a precio oficial.

Según el testimonio de varios hinchas argentinos con los que pudo hablar LA NACION, en la tarde del sábado hubo venta de entradas en dos edificios, en la zona de la Perla y en West Bay. Los hinchas denunciaron que parientes de futbolistas de la Selección, exjugadores (entre ellos el exDT de Boca, Sebastián Battaglia) y algunos hinchas caracterizados que están aquí en Doha pudieron acceder a tickets a precio oficial.

“Entradas había”, señaló una joven que estuvo anoche junto a su papá en el pasillo del Darwish Tower. Varios de los argentinos aseguran que desde la AFA estuvieron vendiendo tickets. Hubo insultos y dos dirigentes de la AFA, Emilio Vázquez (encargado de las entradas) y Facundo Rainone, debieron salir escoltados por la Policía.

Último banderazo

Pasadas las 6 de la tarde hora local comenzó ayer el último banderazo argentino en suelo qatarí. El séptimo desde que arrancó la excursión de la Selección de Scaloni por este Mundial. Por más de dos horas volvieron a repetirse esos momentos de catarsis colectiva, de unión para cantar al aire que mañana puede ser el día. El gran día.

La convocatoria de la hinchada argentina volvió a ser en el lugar de siempre: frente a la escultura del dedo en el Souq Waqif. Ya casi sin turistas, los locales y los que trabajan en Doha se congregaron en ese sitio para ver una de las grandes atracciones de esta cita: los cantitos de los hinchas con camisetas celeste y blanca.

Volvieron a desplegarse las banderas gigantes de Maradona y se sumó una nueva con la inscripción “qué mirás bobo”, la imagen de Messi y también la de Riquelme. Fue el más multitudinario hasta el momento. El que más fuerte se gritó “que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar”.

El himno “muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” sonó a un volumen nunca antes registrado en la noche de Doha. Es el tema esperado por árabes, indios y bangladesíes, los hinchas prestados que muestran su favoritismo por la Argentina en la final del mundo. En perfecto español, hombres vestidos con túnicas y turbantes entonaron varias veces “con don Diego y doña Tota, alentándolo a Lionel”.

La mayor movilización fuera de Sudamérica

Según el Comité Supremo qatarí, hasta la semana pasada habían ingresado a este país 21 mil personas con pasaporte argentino. A ellos hay que sumarles los hinchas que tienen otros pasaportes, como los europeos, y los que ingresaron en estos últimos días y todavía no figuran en los registros oficiales.

A lo largo de este mes mundialista hubo renovación de argentinos, pero ese número se mantuvo constante. Se estima entonces que llegaron en total más de cuarenta mil personas a alentar a la Selección, la mayoría desde la Argentina.

Para la semifinal contra Croacia y la final contra Francia, arribaron esta semana al aeropuerto internacional de esta ciudad seis vuelos charter de Aerolíneas Argentinas. También hubo vuelos de línea de otras compañías que trajeron argentinos.

Qué pasará después de la final estará atado al resultado final. Por un lado, están preparados dos vuelos para trasladar a la delegación completa hasta Ezeiza. Las autoridades de la AFA guardan con recelo la decisión final: si habrá caravana hasta la Casa Rosada y subida al balcón, como pasó en 1986 y 1990.

Lo que sí está definido, es que el campeón desfilará por las calles del boulevard de Lusail en un micro descapotable. Esa celebración coincidirá con los miles de hinchas que salgan del estadio y la multitud que está celebrando desde temprano el día más importante para los qataríes, el Día del Fundador.

Ceremonia de clausura

DOHA (enviado especial).- El partido entre la Argentina y Francia arrancará a las 18 hora local (las 12 del mediodía en la Argentina), cuando el sol ya se escondió por completo aquí.

Para la ceremonia de clausura prometen que el ambiente será tan deslumbrante como en la fiesta inaugural, que se celebró en el estadio Al Bayt el 20 de noviembre pasado, en la previa del partido de los locales frente a Ecuador.

El acto dura 15 minutos y otra vez está presente el lema de un mundo unido a través del fútbol. “Una noche memorable” concluirá con una mezcla de canciones de la banda de sonido oficial. Actuarán en vivo para los 88 mil espectadores presentes Davido y Aisha, con su tema Hayya Hayya (Better Together); Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.