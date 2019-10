Este domingo, Biles obtuvo el oro en la viga de equilibrio y en suelo Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2019 • 18:20

Simone Biles es sinónimo de perfección. La gimnasta de los Estados Unidos atrapó todas las miradas del Mundial de Stuttgart al cosechar un total de cinco medallas de oro por las pruebas de: All Around, salto, suelo, viga de equilibro e individuales. Así alcanzó las 25 medallas mundialistas (19 oros, 3 platas y 3 bronces) y rompió un nuevo récord como la gimnasta con más medallas en mundiales.

El sábado, Biles ya había igualado el número de medallas ganadas por el bielorruso Vitali Scherbo, con 23, pero en el último día de competencias se impuso las competencias de viga de equilibrio y suelo, y así se trepó a lo más alto.

La estadounidense se subió a su primer podio este domingo tras imponerse con 15.006 puntos en la final de viga de equilibrio, donde eligió un desmonte simple en lugar del doble-doble que realizó en campeonatos previos. Aquí, la joven de 22 años realizó 6700 puntos en la categoría dificultad, sobre un máximo de 7000. Ese desmonte es un punto de irritación para Biles, que introdujo el doble-doble esta temporada y vio esa maniobra bautizada con su nombre en el torneo, pero entiende que la Federación Internacional de Gimnasia no recompensa esa riesgosa maniobra con el puntaje adecuado. "No vale la pena (esa dificultad) por la décima de punto extra. Lo siento", lamentó.

Luego llegó el momento de la final de suelo donde consiguió 15.133 puntos y así sumó la medalla número 25, la quinta en su cuenta personal en este Mundial. La única final a la que no accedió Biles fue a la de barras asimétricas, donde terminó quinta y fuera de la definición.

"No podía sentirme más emocionada por la actuación que he tenido en este campeonato mundial", dijo Biles, que le restó trascendencia al récord de medallas. "No me interesan los números", dijo la gimnasta estadounidense. Previamente, había conquistado el oro por equipos el martes, el oro en el individual general el jueves, y el oro en salto el sábado.

La campeona estadounidense no deja de ampliar el récord de oros mundiales que ostenta desde 2018. Nunca una gimnasta había conquistado más de 12 medallas doradas, una cifra que Biles superó con tremenda holgura.

Sólo se le resisten las barras asimétricas, el único aparato en el que nunca ha sido campeona del mundo. Stuttgart quedará como el Mundial más exitoso para Biles, con cinco oros sobre un total de seis en juego. Hasta ahora, su récord estaba en cuatro (2014, 2015 y 2018). Le quedan los Juegos de Tokio 2020 para añadir un nuevo -y quizás el último- capítulo de su leyenda.

Impresionante: la plasticidad de Biles en esta imagen durante la jornada del domingo en Stuttgart Fuente: Reuters

Así quedó la tabla de gimnastas con más medallas mundialistas

Simone Biles (Estados Unidos) 25

Vitaly Scherbo (Belarús) 23

Kohei Uchimura (Japón) 21

Svetlana Khorkina (Rusia) 20

Eizo Kenmotsu (Japón) 15

Gina Gogean (Rumania) 15