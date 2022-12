La respuesta de Lionel Scaloni a Elio Rossi: “Si Messi no me lo pide, no lo saco”

escuchar

Luego del triunfo del seleccionado argentino ante Polonia por 2 a 0, el DT Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre la victoria de su equipo y también realizó una inesperada revelación.

En medio de la conferencia de prensa, el periodista Elio Rossi, de Jornada de Chubut, consultó al DT si había pensado reemplazar a Leo Messi tras el 2-0, con el partido definido. Sin embargo, la respuesta de Scaloni fue contundente: “No. Si no me lo pide, no lo saco. Seguro”.

A lo largo de la conferencia de prensa el DT expresó su satisfacción por el resultado del encuentro. “Estamos satisfechos por el partido que hicimos, que no era un fácil, el contexto no era fácil, había que jugar y ganar contra un equipo al que le servían dos resultados. Eso hacía que el partido fuera muy difícil. Pero lo interpretamos de manera correcta. Los jugadores hicieron un partido completo y estamos contentos. A veces las cosas no se dan, pero no se dejan de internar y muchas veces dan sus frutos”, señaló al comienzo de la rueda de prensa.

Y tras ello agregó: “Hicimos un buen partido y hay que seguir. No somos candidatos a nada. Ratifico que somos un equipo difícil que va a dar pelea. Pensar que por ganar hoy ya vamos a ser campeones, es algo errado. Al final, el método y cómo buscás el resultado, queda”.

En otro tramo de la conferencia, el DT señaló que reemplazó a Ángel Di María porque el jugador de la Juventus sintió una molestia física y prefirieron cuidarlo: “Se le puso duro el cuádriceps, preferimos sacarlo porque es importante y no vale la pena seguir con un jugador que tienen chances de hacerse daño”.

Por último, a lo largo de la conferencia Scaloni se mostró en desacuerdo con el poco tiempo de recuperación que tendrán los jugadores tendrán para el partido frente a Australia: “Son las 2 de la mañana acá en Qatar, estamos todavía en el estadio y Australia está descansando. Salimos primeros del grupo y tenemos que jugar el sábado, la FIFA lo decidió así. Me parece una locura tener tan pocos días. Mañana ya es jueves, al otro día hay que preparar el partido y, al otro, jugar”, concluyó al respecto.

