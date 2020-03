"No puedo creer hasta donde llegaron", se descargó la modelo Evangelina Anderson desde su cuenta de Instagram. Crédito: Instagram Evangelina Anderson

"Veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto", explica la modelo Evangelina Anderson en la carta que escribió en Instagram para defenderse de una dura acusación.

Todo comenzó cuando la mujer de Martín Demichelis le respondió un mensaje a su seguidora de Instagram Andrea Peronini, a quien le ofreció ayuda para hospedarse en su casa ya que supuestamente ésta se encontraba con su pareja en Alemania sin resguardo contra el coronavirus.

Para sorpresa de todos, el tuitero polmccarne puso en duda la veracidad de este relato al publicar, horas más tarde, un hilo en el que reveló que, en otra ocasión, la misma usuaria se había "ganado" unas zapatillas en un concurso que realizó la exvedette por redes sociales. Además, encontró comentarios negativos de Peronini contra Wanda Nara, Macarena Rinaldi y Jimena Barón, las dos primeras peleadas con la pareja de Micho.

Por este motivo, el nombre de la bailarina fue tendencia en Argentina durante toda la tarde del sábado. Los usuarios de Twitter opinaron y en algunos casos, condenaron el bluff perpetrado por Eva.

Como respuesta a la acusación, la exparticipante de Showmatch decidió publicar un texto en Instagram donde brinda su visión de los hechos y se defiende de los ataques.

"No puedo creer hasta dónde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? ", comenzó escribiendo en el texto que compartió en sus historias de Instagram.

"Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre le respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona. No quería darle entidad a todo esto porque no me parece el momento, pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente no sabía que esa persona me estaba mintiendo", explicó.

"La verdad, una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o herir a los demás. Trato de ver el lado positivo como hago siempre, pero esta vez sí que cuesta eh", agregó a su argumentación.

"Claramente tengo una vida de la que ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después son cosa de cada quién", cerró Evangelina.

A este descargo de Eva, volvió a responder el tuitero polmccarne, que comentó: "Pensé en responder punto por punto lo que dice Evangelina pero no me parece seguir con el ensañamiento. Ustedes ya leyeron todo y pueden sacar sus propias conclusiones".

Evangelina Anderson vive en Alemania junto con su pareja, Martín Demichelis, y sus tres hijos, Lola, Emma y Bastián, y es una activa usuaria de Instagram, donde acumula 2 millones de seguidores.