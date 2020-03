Evangelina Anderson ofreció ayuda a una supuesta mujer varada en Europa, pero algunos usuarios de Twitter señalan que en realidad se trata de una situación armada por ella misma Fuente: Instagram Crédito: Instagram

Al menos 1700 turistas argentinos continúan varados en Europa por la pandemia de coronavirus covid-19 . Por esa razón, pareció verosimil que Evangelina Anderson ofreciera, a través de Instagram, ayuda a una supuesta turista que se encontraba varada en Munich (Alemania) junto a su pareja. Sin embargo, algunos usuarios de Twitter encontraron ciertas incongruencias en su relato, que hacen suponer que se trataría de una situación "armada" para favorecer su imagen.

La modelo, que se encuentra en la ciudad alemana desde que su esposo Martín Demichelis entrena a las categorías inferiores del club Bayern Munich , se mostró en sus redes sociales en plena cuarentena. En una foto en la que se la puede ver sentada en el sillón de su casa, escribió: "#quedateencasa #cuarentena #munich". Entre los miles de comentarios que recibió esa publicación, una mujer le dijo que se encontraba varada en la misma ciudad que reside la modelo.

"Hola Eva. Estoy con mi marido en Munich desde febrero. Íbamos a trabajar en un hotel en otra ciudad pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el Covid-19", escribió la usuaria @ AndreaPeronini_ . "No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando. Así que decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. El pasaje desde Munich es carísimo y no sabemos si lo pueden cancelar porque tiene escala a Madrid. Ya hablamos con el consulado y mandamos nuestros datos. No sabemos qué hacer!!!", agregó la mujer. Anderson, le respondió: "Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pasame un número de teléfono para comunicarme con vos por favor".

Crédito: Instagram: Evangelina Anderson

Minutos más tarde, en un extenso hilo de Twitter, @polmccarne , publicó una serie de mensajes en los que pone en duda la veracidad de los mensajes intercambiados entre Peronini y Anderson. Como primer argumento, mostró una captura en la que se ve un comentario de la misma mujer que, meses atrás, le comentó una imagen a la modelo en la que elogia un par de zapatillas. En esa ocasión, la mujer de Demichelis le respondió a Peronini que se las regalaría. En esa misma captura, además, la mujer usaba otro usuario en la red social, lo que hizo ver aún más sospechoso el intercambio con la mujer supuestamente varada.

En ese mismo hilo, @polmccarne muestra que Anderson habría borrado el comentario de las zapatillas, y que esa persona también habría comentado el perfil de la modelo en otras ocasiones: para "defenderla" de haters , para pedir -nuevamente- que le regalen una prenda que vestía la mujer de Demichelis, y para elogiarla por su humildad.

MAS PRUEBAS QUE LA INCRIMINAN!!!! pic.twitter.com/44rbLdcYlf &- pablo (@polmccarne) March 21, 2020

Pero además, el mismo usuario se habría dedicado a dejar comentarios negativos en fotos de Jimena Barón , con quien mantiene cierta enemistad, y de Macarena Rinaldi , que según el propio Demichelis habría mantenido una relación con él.