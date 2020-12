La rutina de Mariano Dalla Libera, de Don Torcuato a Rosario

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 12:12

El exjugador Mariano Dalla Libera sorprendió en el programa que conduce Alejandro Fantino con una extraña rutina que mantuvo mientras jugaba en Newell´s, que incluía un largo viaje diario porque había decidido quedarse a vivir en su casa de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires.

Fantino, para anticipar la anécdota, recordó una charla que tuvo con un empleado del peaje de la autopista Buenos Aires- Rosario. "Yo vivía en Santa Fe y viajaba para hacer Mar de Fondo. El del peaje me dice que había pasado recién Dalla Libera y me dice que pasaba todos los días por allá, porque no vivía en Rosario", rememoró el conductor.

El exfutbolista admitió que iba a entrenar a Newell's y volvía a su casa de Don Torcuato porque nunca llegó a instalarse en la ciudad de Rosario.

"Son dos horas. ¿Dónde estás mejor que en tu casa?", argumentó Dalla Libera sobre su decisión y contó cómo era su rutina en aquellos años. "Salía dos horas antes para ir a entrenar. Se me complicaba en invierno. Iba concentrado porque iba acelerado, y a veces llegaba en una hora", manifestó.

Luego, Dalla Libera recordó a los grandes jugadores con los que compartió plantel en su época de futbolista. "Yo soy de la categoría ´64, la misma que la de Pipo Gorosito, De Vicente. Abajo venia el "Pájaro" Caniggia. Había un montón de chicos de la '64 que eran cracks y fueron jugando en otros equipos. Fue la del Bichi Borghi, la de Acosta, jugamos con el "flaco" Francéscoli, el Bocha Ponce, en Estudiantes. En Platense jugué con "Matute" Morales, el Eduardo "Chacho" Coudet, Carracedo", enumeró el exvolante.

Consultado sobre los destinos que conoció en su carrera profesional, Dalla Libera no dudó en elegir su preferido y contó la estrategia turística que había adoptado cada vez que recibía una sanción deportiva. "Cuando jugué en México me encantaba Guadalajara, la eterna primavera. De vez en cuando me sacaban alguna amarilla y me iba a Manzanillo. Es un lugar precioso, caribeño. Está al lado de Puerto Vallarta, en el Pacifico", recordó con cierta añoranza.

En otro tramo de la conversación, el exjugador detalló su recorrido por el fútbol local, señaló los equipos en los que se desempeñó y dijo: "Jugué en todos los equipos menos en los clásicos. Jugué en River, pero no en Boca. En Estudiantes, y no en Gimnasia. En Newell´s, Racing y Huracán.