La sorprendente declaración de Georgina Rodríguez sobre sus conversaciones de fútbol con Cristiano Ronaldo

Los fanáticos de Georgina Rodríguez están ansiosos por que se estrene la serie de Netflix que será un reality sobre su vida. No obstante, la emprendedora nacida en la Argentina se dedicó en los últimos meses a brindar algunos adelantos en entrevistas con la prensa, donde contó detalles acerca de su día a día en familia y con su esposo y delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo.

En una reciente conversación con el diario El País, de España, la influencer, que acumula casi 30 millones de seguidores en Instagram, contestó primero si se considera la persona más influyente en la vida de su pareja. “En el ámbito familiar, obviamente sí. En el ámbito futbolístico y de los negocios, pues no. En cualquier caso, su opinión le pertenece”, manifestó, a diferencia del rol que asumen otras esposas de futbolistas, como Wanda Nara con Mauro Icardi.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez esperan mellizos Instagram @geogrinagio

Es que Georgina tiene sus propios asuntos de los que encargarse, que tienen que ver con la serie que está por estrenar, su marca de ropa, Om by G, y los mellizos que espera del goleador. A su vez, Rodríguez contó cuándo fue que se despertó su gusto por el deporte que practica CR7. “Me empezó a interesar con Cristiano, porque me interesa lo que haga mi pareja, pero no soy futbolera y la verdad que en casa no hablamos de fútbol”, sorprendió.

Además de llamar la atención de los lectores con esta inesperada declaración acerca de las conversaciones en su hogar sobre la actividad que llevó al portugués al máximo estrellato, Georgina habló, por ejemplo, de cómo es vivir “rodeada de guardaespaldas”. En este sentido, dijo que no le incomoda “en absoluto” moverse así porque le “facilita” la vida. “Hacen muy bien su trabajo y respetan mucho los espacios”, agregó.

El nuevo adelanto de la serie de Georgina Rodríguez

Netflix acaba de publicar un nuevo adelanto del programa sobre la vida de una de las figuras femeninas más resonantes del mundo de la moda y el fútbol. Allí, habla de cómo se conoció con el astro portugués y el propio futbolista es entrevistado sobre ese primer encuentro.

“El día que conocí a Cristiano, voy a trabajar, llego a Gucci, como siempre, y cuando estoy saliendo de la tienda veo que aparece un hombre guapísimo, me quedo parada... Empecé a sentir como cosquillitas en el estómago y yo ‘pero bueno, ¿qué me pasa?’”, dice ella en el adelanto, mientras que Ronaldo comenta: “Y fue ahí que quedó en mi cabeza. Y fue como un momento de un clic”.