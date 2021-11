La sugerencia de Oscar Ruggeri a la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar

Oscar Ruggeri, panelista de F90 (ESPN), se refirió este miércoles a la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Qatar 2022, y consideró que sería necesario que los jugadores del equipo hagan una preparación en junio antes de afrontar la cita máxima, que ocurrirá recién a fines del año que viene.

“En enero, jugamos dos partidos; en marzo, dos más. Después hay un amistoso y nada más hasta noviembre. Vos me dijiste: en junio tienen vacaciones. Por ahí, se juntan y hacen todo táctico, y trabajan ahí. Y quedan cuatro meses. (Lionel) Messi tiene el último Mundial; (Nicolás) Otamendi... es este Mundial. (Por) como están estos chicos, es este Mundial”, reforzó Ruggeri. Y de manera figurada, señaló: “Hay que ir ahora a Qatar”.

Mientras que Sebastián Vignolo, conductor del programa, consideró que “a veces, hay que desenchufar”, el exjugador dijo: “¿Sabés cuando tengan 40 años como van a desenchufar? ¿Y sabés lo que es levantarse al otro día, y no tenés que ir a entrenar, y muchos que no estamos preparados, levantarnos y estar mirando así y decir: no tengo nada que hacer, a dónde voy?”. A su vez, aclaró: “¿Sabés como le metí, 20 años de mi vida encerrado, y no me molestaba en absoluto, y lo hice a consciencia y convencido?”.

Al mismo tiempo, Ruggeri explicó que la idea no sería “entrenar a la mañana, a la tarde y a la noche”: “Yo no digo que van a hacer una pretemporada, que los van a encerrar o matar. Hasta te digo, los dejás ir con su familia a la noche, y venís y entrenás. No digo que hagan pretemporada, pero para estar juntos ese grupo, más tiempo. Se paran en la cancha, hacen el táctico. A la noche se van a comer con su familia, al otro día se juntan otra vez. No hay problema”.

La sugerencia de Oscar Ruggeri a la selección argentina de cara al mundial

Por otra parte, Oscar se refirió al tiempo que falta para el próximo Mundial, y los cambios que puede haber hasta entonces, de acuerdo con su experiencia antes de México 86′: Es bastante un año. Te lo digo porque nos pasó; si no, no lo digo. Año 85, Eliminatorias: Nery (Pumpido) no atajaba, yo no jugaba, (José Luis) Cuciuffo no jugaba, (Héctor) Enrique no jugaba. El último partido con Perú que nos clasificamos, que el gol lo hizo el ‘Tigre’ Gareca. Jugaron (Daniel) Passarella y (Enzo) Trossero, dos zurdos; (Claudio) Borghi no jugó, el ‘Vasco’ (Olarticochea) no”, recordó.

Por último, Vignolo opinó que la selección tiene dos desafíos de acá a la Copa del Mundo: “Encontrar otro nueve para que acompañe a Lautaro Martínez, y cómo administrar a Messi. Si se va a administrar, o hay que administrarlo desde acá. ¿Cómo hay que hacer para que Messi llegue dentro de un año? Un año para Messi, no es un año para (Rodrigo) De Paul”.