Tras la polémica con Fox Sports, Martín Liberman se suma a ESPN: cuándo estrena su programa

Martín Liberman se sumará finalmente a la pantalla de ESPN para volver a ponerse al frente de su clásico programa Debate final. El periodista deportivo había decidido abandonar el ciclo en marzo de 2020 luego de que los programas de Fox Sports fueran obligados a pasarse a otra señal después de que Disney comprara 21st Century Fox.

“El Colorado”, que actualmente se desempeña como experto en deportes en Los 8 escalones del millón (eltrece), había manifestado su bronca por el mal manejo de la empresa en el traspaso y decidió no seguir los pasos de sus colegas, como Gustavo López, Mariano Closs, Alejandro Fantino, Diego Latorre, Chechu Bonelli, Oscar Ruggeri, Alina Moine o “El Pollo” Vignolo, entre otros, de continuar en el otro canal.

Por otra parte, la migración del año pasado dejó a Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3 sin programación propia y original (ahora se emiten eventos deportivos antiguos). Según trascendió, Fox Sports será eliminado definitivamente de América Latina el 1 de diciembre próximo y, en su reemplazo, se lanzará el canal ESPN 4.

Tras su bronca por el traspaso de los programas de Fox a ESPN, Martín Liberman volverá a conducir Debate final Archivo

Tal como pudo confirmar LA NACION, ya pasada la bronca, Liberman hará su regreso en ESPN. Si todo se da como está previsto, el domingo 5 o, a más tardar, el 12 de diciembre el periodista volverá a conducir el ciclo que cierra el fin de semana con el análisis de los partidos de fútbol disputados.

En esta oportunidad, no irá los lunes a las 23 horas como lo hacía en Fox Sports, sino los domingos a las 22. En su versión anterior, Liberman estaba acompañado por Daniel Avellaneda, “Bambino” Pons y Damián Trillini. Para esta nueva puesta en escena todavía no se dieron a conocer más nombres, pero la señal indicó que en los próximos días terminará de armar el panel y la escenografía.

Antes de realizar este traspaso, el también conductor de Liberman en línea (FM Late 93.1) llegó a un acuerdo para desvincularse de la empresa de contenidos deportivos Torneos a principios de este año. Así lo había informado en Instagram el pasado 15 de enero junto a un sentido mensaje.

Martín Liberman se despidió de Torneos tras 26 años de trabajo en la empresa Instagram: @libermanmartin

“Tras 26 años, tomé la difícil decisión de despedirme de Torneos para encarar nuevos desafíos profesionales. Gracias por las oportunidades que me abrieron en esta casa. Me llevo excelentes recuerdos, un sinfín de anécdotas y grandes amigos, además de seis mundiales, Juegos Olímpicos y la oportunidad de recorrer el mundo juntos. Imposible enumerar momentos ya que pase ahí́ más de la mitad de mi vida”, escribió el periodista en la red social.

La bronca de Martín Liberman por su salida de Fox

Hasta marzo de 2020, Liberman condujo Debate final por Fox Sports, todos los lunes por la noche. Pero, de un día para el otro, el ciclo dejó de salir al aire y se quejó públicamente por no haber tenido la posibilidad de despedirse de su público.

“Nos fuimos el lunes 9 de marzo. Nunca más salimos al aire. No nos dejaron ni decir: ‘Hola’. Nos sacaron de la pantalla como ratas. Desaparecimos de la pantalla”, sentenció en La oral deportiva, su programa en Radio Rivadavia.

En ese momento, reveló que había decidido no pasarse a ESPN. “Nadie tiene la obligación de contratar a nadie (...) Y yo tampoco tengo la obligación de trabajar donde no me gusta trabajar”, lanzó al aire.

El comentarista deportivo fue muy duro con el canal al decir que “terminaron de comerse a Fox, robándose la cuenta de Twitter”, haciendo alusión a que el nombre de la cuenta “Fox Sports Argentina” pasó a llamarse “ESPN Argentina”.

En Twitter, el descargo de Martín Liberman tras la fusión de Fox Sports con ESPN Twitter: @libermanmartin

Finalmente, Liberman se despidió con un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. “Podrán hacerte desaparecer de la pantalla, pero nunca de mi corazón. Mi casa desde julio de 1997 hoy ve como intentan hundirla, debilitándola y dejándola morir. Siempre será el mejor canal de deportes del cono sur”, manifestó.

Tras este descargo, enumeró a todos aquellos que lo acompañaron durante su carrera en Fox Sports y, para cerrar, sentenció: “Como no pudieron con vos, te compraron para que hagas silencio. Triste, pero real. Amor eterno. Siempre seré Liberman de Fox, con orgullo”.

