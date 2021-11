Insólito: Oscar Ruggeri se tiró al piso para hacer ejercicios de en pleno programa

El estado físico de Julián Álvarez preocupó hoy a los hinchas argentinos, que pensaron que el delantero de River Plate no iba a poder jugar con la Selección en el duelo ante Uruguay. Es que a Araña se lo vio saliendo de una clínica de Montevideo, donde se hizo una resonancia y esto encendió las alarmas.

Si bien en un principio se habló de una molestia en el pubis, por la cual le habrían hecho estudios también en la Argentina, el corresponsal de ESPN, Gustavo Yarroch, confirmó que el cuerpo técnico había hablado con el Millonario para confirmar un chequeo en uno de los aductores. De acuerdo con su versión, Álvarez dijo que estaba para jugar.

Julián Álvarez en la Selección argentina AP

Y si bien los aductores están relacionados con el pubis, cuando en el programa ESPN F90 pensaban que se trataba de una lesión en la parte inferior del vientre, Oscar Ruggeri se puso a hablar de su experiencia como futbolista con esa zona y hasta mostró ejercicios para trabajarla.

El exdefensor de la Selección argentina se refirió a la “descompensación” que se genera en el pubis por la falta de trabajo en esa parte del cuerpo, dado que se ejercita el tren superior y el inferior, pero esa zona no se suele fortalecer. “Es un dolor que el médico no sabe qué es lo que te está pasando. No sale nada en los estudios”, comentó el Cabezón.

Entonces, a pedido de sus compañeros del programa, mostró cómo se puede entrenar el pubis. La producción colocó tres almohadones rojos en el piso y Ruggeri se acostó sobre ellos y empezó: “Vamos a hacer 10 pero hay que hacer 20″.

Y así empezó a contar hasta 10 con movimientos de elevación de pelvis. “¿Labura, amigo? ¿Tira?”, le preguntó el conductor, Sebastián Vignolo. Después, invitó a Federico Bulos a hacer lo mismo. “Vení, Negro”, le dijo.

El Cabezón habló el dolor que sufren los futbolistas en el pubis y la entrepierna Captura

Mientras Bulos entrenaba de la misma forma, Ruggeri lo corregía. “¿Qué hacés con las manos ahí?”, “Tocate acá”, le repetía como asumiendo el rol de coach.

Luego, bromearon con el estado físico del Chavo Fucks, quien contó que había hecho 20 kilómetros de bicicleta ese día, por lo que no estaba para hacer los ejercicios del Cabezón.

Entonces, Ruggeri comentó: “Para lo que tiene el Chavo no tengo la solución”, y éste le contestó: “La vida es muy injusta porque vos y (Sebastián) Domínguez comen más que yo”.