Sin nombrarlo, Oscar Ruggeri le tiró un “palito” a Flavio Azzaro: “Yo hablo de lo que tengo ganas”

En el más reciente video de su canal de YouTube, el periodista Flavio Azzaro, quien fuera compañero de Oscar Ruggeri en el mítico programa El show del fútbol, aseguró que “todo lo que dice” el exjugador en el programa F90, en la pantalla de ESPN, “lo hace porque es amigo de (Daniel) Angelici”. Días atrás, el exdefensor de la Selección argentina había señalado que Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca y rival político de quien fuera presidente de Boca, “lo defraudó como persona”. Este lunes, Ruggeri realizo un furioso descargo y afirmó, sin mencionar el nombre del destinatario de su mensaje, que “nadie le dice lo que tiene que opinar”.

“Tiran por ahí que hablamos para alguien, que vamos para allá. Yo no hablo para nadie, hablo para mí. Yo vengo acá, cobro un sueldo como corresponde, me lo pagan todos los meses, y hablo de lo que siento y tengo ganas. A mí nadie me viene a decir: ‘Vamos para tal lado’. Eso, nunca lo voy a permitir. El día que me pase, me voy a mi casa y se terminó. Con esta libertad que tengo, soy feliz, la paso bien”, sentenció el exjugador de San Lorenzo y River, luego de que el conductor Sebastián Vignolo hiciera una analogía entre un proyecto de fútbol y el programa que conduce desde hace 15 años.

Flavio Azzaro y Oscar Ruggeri, en un diálogo silencio de momentos Creación propia

En ese contexto, Ruggeri acotó mirando a la cámara: “Eso de que estamos para alguien, decímelo a mí. Hablemos frente a frente los dos. Nos miramos a la cara y vos decís: ‘Estás trabajando para éste, yo te puedo responder y después te voy a preguntar cosas’. Esa persona que me dice a mí todo esto, estuvo reunido con todas esas personas. (...) Como la tiran por encima, yo la tiro por encima también”. Luego, aseguró que estaría “encantado” de encontrarse “en el programa que quieran” con el misterioso receptor de sus palabras. “Nos miramos y hablamos. Yo respondo, vos me respondes y listo, no hay problema. Verso, a mí, no”, concluyó.

Antecedentes

Meses atrás, Ruggeri calificó de “pendejos de mierd...” y “maleducados” a los que “agarran guita” proveniente de “sobres” de la AFA, y reclamó que ese mismo dinero sea destinado a los campeones del mundo en el 78′ y el 86′. Tras darse por aludido a las críticas de su colega, el animador de Crónica TV respondió: “¿Vos hablás de sobres, Ruggeri? Mirá que todos sabemos los que estamos en esta historia cómo es la cuestión. Y nombrame, Oscar, que yo no soy como tu amigo (Daniel) Angelici que manda cartas documentos”.

Por su parte, en 2018, en diálogo con LA NACION, Azzaro aseguró que había sido despedido de su trabajo en TyC Sports por pedido de Angelici: “Él pidió mi cabeza y el canal se la dio”.