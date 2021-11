Oscar Ruggeri se cruzó con furia al aire con Ricardo La Volpe: “No tenés códigos”

El entrenador Ricardo La Volpe es una figura polémica. Con su discurso picante y siempre al límite, el exarquero suele dar declaraciones que resuenan en todos lados. Este miércoles estuvo invitado en el programa “F90″, de ESPN, donde hizo lo propio y discutió fuerte con el exjugador Oscar Ruggeri por los códigos en el fútbol. Entre otros temas, el exportero se refirió a la ausencia de Juan José López en el Mundial 78′ y no dudó en apuntar contra Maradona por su forma de ser. Todo esto fue el caldo de cultivo que hizo estallar al Cabezón, que, además de acusarlo de “no tener códigos”, le tiró: “Nunca ganaste nada”.

“Si el Flaco Menotti nunca lo dijo, yo lo puedo decir. Dentro del grupo, vos sabés que hay códigos. Iniciándose el año 75, la Copa América, tuve que jugar yo, porque Fillol, Jota Jota y Alonso fueron a jugar a River. Los únicos dos que se quedaron fueron Passarella y Luque. En el código, esos tres no tendrían que haber vuelto a la Selección. Estos tres cometieron un error. Ellos quisieron jugar la Copa Libertadores y no con la Selección”, evocó Ricardo.

Dispuesto a debatir, el exdefensor le replicó: “Suponete que en ese momento Menotti tenía al Maradona que tuvimos nosotros y se iba a Nápoles, ¿por código no lo llevaba?”. A lo que La Volpe respondió: “Vos me hacés cada pregunta. ¿Te creés que soy un genio o un mago? Yo no estoy en la cabeza de Menotti”. Luego de que La Volpe contara que finalmente Fillol fue al Mundial 78′ a pesar de la pena que le había impuesto previamente el “Flaco”, Ruggeri cuestionó que el código sea “según la necesidad”.

“Maradona salía todos los días”

En ese momento, el exDT de México lanzó: “Los mismos códigos de Bilardo que a ustedes no los dejaban salir y Maradona salía todos los días”. Esta definición le molestó sobremanera a Ruggeri, que replicó: “Maradona entró al predio y le dijo en claro a todos: este es mi Mundial, no quiero nada de entrevistas. Ahora, vos se ve que tenés todo claro. Y otra de las cosas: recién hablaste de códigos. Esto es no tener códigos. Porque si salís y lo decís es no tener códigos de tu parte. Me extraña de vos que tenés 70 años y perdiste los códigos. Diego no está vivo y salís a decir que Maradona se iba de la concentración. No des vueltas”. Además, Ruggeri dijo que si Diego estuviera vivo, “te estaría contestando”.

El intenso intercambio entre La Volpe y Ruggeri

Consciente de la infidencia que había cometido, La Volpe le dio la razón a su colega en haber revelado lo que sucedió con el “Zurdo” López en el Mundial 78′, y celebró que su contrincante tuviera códigos. Después, lo acusó de decir “bolud...” porque, según Ruggeri, La Volpe nunca jugó como Menotti a pesar de decirse menottista. Esta expresión le disgustó a Ruggeri, quien contestó: “Yo te tengo que escuchar a vos callado la boca como me callé durante media hora, y ahora, porque alguien te responde, no te gusta”.

Luego de que La Volpe le pidiera a Ruggeri que hable con “fundamento”, el “Cabezón” recordó sus épocas en el fútbol mexicano cuando se enfrentaron entre sí. “Si no ganaste nada vos, nunca ganaste nada. Trajeron un arbitro del extranjero para dirigirnos a nosotros para que no estemos en la final con vos”, le tiró con todo el Cabezó. Por último, le recordó su fallido paso por Boca Juniors: “Vos sos un fenómeno que viniste acá a llevarte el mundo por delante y perdiste el campeonato con Boca; tres partidos que los dirigía mi nene de cuatro años así sentado, salgan y jueguen. Un punto tenía que hacer Boca, y no lo hiciste”.