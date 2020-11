Las bromas del Pollo Vignolo sobre el perfume que lanzará el Ogro Fabbiani

Vignolo bromeó con Fabbiani sobre los aromas de su flamante perfume Crédito: Instagram @sebastianpollovignolo

El ex futbolista Cristian "Ogro" Fabbiani anunció en el programa 90 Minutos de Fútbol que lanzará su línea de perfumes y Sebastián Vignolo bromeó sobre los supuestos aromas elegidos por el panelista.

El conductor Sebastián Vignolo contó que, debido a la imposibilidad viajar por la pandemia, se está quedando con pocos perfumes en su armario y le pidió a su compañero Vito Di Palma que le compre algunos cuando le toque viajar a Italia.

Fabbiani anunció su nuevo emprendimiento Crédito: Instagram

El nuevo panelista del programa, Cristian Fabbiani, al ver la desesperación del conductor ante la falta de perfumes, le dijo: "Yo te voy a regalar uno, amigo. Te puedo sorprender con el perfume. Saqué una línea".

El ex River y Newell's, entre otros, explicó que su nuevo emprendimiento de perfumes incluirá aromas frutales y se llamará "Fabbiani 23". Además, aseguró que se trata de un producto de calidad y lo colocó por encima de la marca del actor Antonio Banderas.

Vignolo, que todavía se mostraba sorprendido por el anuncio de su compañero, indagó sobre las fragancias de los perfumes que próximamente saldrán a la venta y bromeó: "¿Tienen olor a tarta de jamón y queso? ¿A milanesas? Se viene el sabor flan con crema.", se preguntó el conductor.

La producción del programa no se quedó atrás con la novedad y mostró en pantalla un perfume con la imagen de Shrek, el famoso ogro verde de la película animada, ganadora de un Oscar. "Después no me vengan a decir ¡qué rico que es!, ¿eh?", avisó Fabbiani ante las burlas de sus compañeros.

El conductor le preguntó al Ogro si iba a llevar muestras al programa y si tiene una duradera fijación en la piel. "Si es medio fulero, lo dejamos para el auto", bromeó el Pollo Vignolo.

Luego, Fabbiani habló sobre el perfume del periodista Marcelo Benedetto. "Te ponés un poquito y te dura una semana. Es tremendo. Se bajó del auto y nosotros desde lejos lo sentíamos". Además, el panelista agregó que piensa llevar las muestras solicitadas en los próximos días para que sus compañeros le den su veredicto.