Carlos Portaluppi explicó cómo logró bajar 20 kilos: “Me impactó el cambio”

escuchar

En una entrevista televisiva, Carlos Portaluppi reveló que bajó 20 kilos en seis meses y explicó cómo lo hizo. Además de detallar el funcionamiento del balón gástrico, método que aplicó para este objetivo, el actor también destacó la calidad de vida que ganó en el proceso y lo que pudo volver a hacer después de mucho tiempo

La charla ocurrió en la visita del consagrado intérprete a Nosotros a la mañana (eltrece). Allí, contó con mucha alegría su logro y cómo cambió su bienestar.

“Tuve un descenso considerable. Fueron 20 kilos; me ayudó el balón gástrico que me implanté en noviembre del año pasado”, comenzó en diálogo con el “Pollo” Álvarez y el resto del panel. Sobre el tema, remarcó la calidad del “equipo médico” y del “soporte psicológico y nutricional” que recibió en estos meses como parte del tratamiento.

Carlos Portaluppi habló sobre los 20 kilos que bajó en seis meses

Ante semejante cambio, Portaluppi graficó el volantazo que pegó en su calidad de vida con un claro ejemplo: “Volver a hacer actividad física después de 20 o 25 años que no hacía absolutamente nada”. “A mí lo que me impacta es el cambio que me está generando en lo físico y emocional”, agregó.

Más allá del logro, reconoció que el proceso continúa y que junto con la valoración de sus objetivos debe continuar el trabajo para que siga el progreso: “Es largo todavía el camino que me queda por recorrer, pero fue una herramienta muy buena”. En la continuidad de la charla, reveló que decidió no hacerse una cirugía de bypass gástrico, ya que tildó a la intervención como una “experiencia traumática” que vivió su hermano.

En esa misma línea, hizo énfasis en las virtudes del balón gástrico. “Esta herramienta me ayudó a atravesar el miedo y pensar en que había otra posibilidad para poder cambiar mi condición”, manifestó. Con respecto a los inconvenientes de salud que tenía por su peso describió que tenía “problemas en las articulaciones y las rodillas”: “El peso no me estaba dejando movilizarme bien cuando toda la vida fui un tipo ágil”.

Concretamente, el balón gástrico es una esfera de silicona flexible y blanda que se introduce en el estómago y ayuda a la sensación de saciedad, para que la persona disminuya el consumo de alimentos. La principal ventaja que tiene es que no es permanente, ya que se extrae meses después, y que además de introducirse mediante un proceso sencillo no deja ningún tipo de cicatriz.

En otro fragmento de la entrevista, el actor habló concretamente sobre el procedimiento médico. “El balón gástrico es un instrumento novedoso que es cero invasivo, no quiere de cirugía ni anestesia. Es un comprimido del tamaño de un ibuprofeno que va unido a un catéter y uno lo toma”, indicó.

Carlos Portaluppi explicó el funcionamiento del balón gástrico

En su caso, luego del chequeo de que quedó bien colocado, se retiró el catéter y se dejó el balón inflado durante unos meses en su estómago. Después de cierto tiempo, se elimina naturalmente del cuerpo vía intestinal. Más allá de la ayuda del instrumento, Portaluppi hizo hincapié en que el proceso estuvo acompañado de un plan de alimentación.

LA NACION