En el podcast Hotboxing , que conduce el expúgil Mike Tyson , este último fin de semana se cruzaron dos leyendas del deporte: el propio anfitrión y el exbasquetbolista Dennis Rodman , entrevistado por The Kid Dynamite.

Se trata de dos personajes con un carácter muy particular, que han dado que hablar tanto por el éxito conseguido en de su actividad (ambos son superestrellas) como por su vida extradeportiva. Además, ambos son coetáneos ya que se desempeñaron profesionalmente en la misma época (80s y 90s). Rodman hoy cumple 59 años , en tanto que Iron Mike completará 53 el 30 de junio.

También comparten un origen humilde y, en consecuencia, la pelea contra la adversidad en la niñez. En ese sentido, Rodman destacó en el reportaje la fortaleza mental que los une para sobreponerse a los momentos duros, aunque aclaró que eso fue posible en los dos casos por tener cerca suyo gente que los apoyó: "Si te abandonan desde temprano, tienes solo dos direcciones: ir a la cárcel o morir".

Dennis Rodman, una leyenda del básquet Fuente: AFP - Crédito: Ronald Martínez

En otro tramo de la conversación, la exfigura de los Chicago Bulls reveló cuál era su motivación principal para jugar del modo en que lo hacía: "Yo tenía ese deseo de ganar, a mí no me importaba el costo. Yo hacía el trabajo sucio. Al final del día, ese anillo (de la NBA) era lo más importante".

Siempre polémicos, la conversación derivó hacia un lugar común entre los deportistas: ¿es conveniente tener relaciones sexuales la noche anterior a competir? Mientras que el excampeón mundial de los pesos pesados asegura que no pasó por esa experiencia, el excéntrico Rodman confesó que lo hizo "dos veces", aunque no le funcionó: "El entrenador me dijo en el primer cuarto, cuando iban solo 7 minutos, 'Dennis, tengo que hablar contigo: una vez que te tomas la noche libre... sé lo que hiciste anoche'".

Dennis Rodman y Michael Jordan, una sociedad que junto con Scottie Pippen brilló en los 90s Fuente: Archivo - Crédito: AP / Jeffrey Phelps

Por otro lado, el ex ala-pívot confesó que no puede mirar cosas sobre su vida como deportista porque le hace cuestionar sus actitudes pasadas. Incluso, dijo que cuando lo hace, le dan ganas de lanzarse desde "diez mil pies de altura sin paracaídas". "Entonces, mirar a los ojos a Dios y ver toda mi vida en un flash ante mí. Esto es cierto, lo estuve hablando los últimos dos meses".

Rodman y Kim Jong-un, el gobernante de Corea del Norte, se hicieron amigos en 2013.

Finalmente, ahondaron en el extraño vínculo que una al deportista nacido en Nueva Jersey con el líder norcoreano Kim Jong-un . Ambos se conocieron en un evento que en realidad tenía a Michael Jordan como invitado y que había sido organizado por el político. Con motivo del "faltazo" de Air , Rodzilla ocupó su lugar. Sobre aquel encuentro, Dennis recordó la cena que compartieron, que incluyó una borrachera con vodka, karaoke y la presencia de 18 "bellezas". También dijo que, a diferencia de Hong Kong y China, en Corea del Norte no vio a gente muriéndose de hambre, aunque aclaró que no se mete en política. "Yo fui a llevar el deporte".

Su vínculo con Donald Trump

Como si esto fuera poco, "Demolition Man" tampoco dejó pasar la oportunidad para destacar al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, con quien jugaba al golf y salía de juerga en Miami. " Donald: amo tus campos de golf, amo a tu esposa, a tu hija ". Y elogió su labor al frente de los Estados Unidos: "Creo que hacés un buen trabajo".