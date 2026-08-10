Las vacaciones de Roger Federer en Croacia: atardeceres, paseos y souvenirs

Roger Federer, leyenda del tenis, viajó junto a su familia a Croacia para festejar, el sábado pasado, su cumpleaños número 45. Durante su estadía, el suizo recorrió diferentes paisajes de la nación europea y lo dejó registrado en su cuenta de Instagram.

“Vacaciones en familia”, tituló el suizo su posteo que incluyó una serie de fotos de su travesía por Rovinj, una ciudad costera de Croacia, situada en la península de Istria, sobre el mar Adriático.

El posteo de Roger Federer

Lejos de las canchas, Federer dejó entrever cierto glamour en cada una de las instantáneas. Con un sombrero blanco de ala ancha y unos anteojos de sol, el ex número uno de la ATP posó con un esplendoroso atardecer de fondo. Su look entre formal e informal lo decoró con una camisa veraniega a tono.

El suizo disfrutó de algunos paisajes croatas a bordo de su bicicleta

Conociendo cada punto de esta ciudad marítima, el deportista se animó a recorrer cada recoveco a bordo de su bicicleta. Distendido, como un ciudadano común y corriente, el suizo fue fotografiado en varios lugares disfrutando los paisajes y la tranquilidad de esta pequeña ciudad de 15 mil habitantes.

Federer en medio de la inmensidad del agua cristalina de Rovinj

El paseo por Rovinj, marcado por los atardeceres y el relax, continuó con la compra de algunos souvenirs locales donde se aprecia toda la actividad marítima y la puesta del sol en su máxima expresión.

Con un look distendido, el extenista disfrutó de sus vacaciones en Croacia

En cada una de las instantáneas que le dieron forma a su posteo en Instagram, Federer dejó entrever su necesidad de pasar tiempo junto a su familia y disfrutar así de cada momento después de una extensa carrera profesional.

Los souvenirs que se llevó de recuerdo

La publicación en Instagram recolectó 550 mil “me gusta” sumado a una gran cantidad de comentarios que se entremezclaron en felicitaciones por su cumpleaños y la alegría de ver disfrutar al icónico deportista.

“No hay mejor lugar para celebrar tu cumpleaños que Istria”; “El más grande de todos los tiempos” y “Te mereces toda la felicidad del mundo”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Tras su retiro profesional en septiembre de 2022, el suizo continuó ligado al tenis desde otro lugar, siendo un espectador más en los partidos y brindando conferencias en todo el mundo para dar su punto de vista acerca de cómo debe medirse el éxito en la vida de los deportistas de alto rendimiento.

El extenista profesional, Roger Federer, en la conferencia SAP Sapphire Gene Hwang

A cuatro años de aquel último encuentro en la Laver Cup, donde conformó una dupla con Rafael Nadal, el suizo volverá a las canchas. Así lo anunció la cuenta oficial del US Open: “Un ícono regresa a Nueva York”. Lo concreto es que el próximo martes 25 de agosto, cinco días antes de un nuevo inicio del Abierto de los Estados Unidos, Federer disputará una exhibición con Andy Roddick y otras leyendas del tenis de manera conmemorativa.

“Por una sola noche, el cinco veces campeón consecutivo del US Open [desde 2004 hasta 2008; en 2009 Juan Martín del Potro le cortó el invicto] e ícono del tenis, Roger Federer, regresa a Nueva York para competir en un evento de exhibición único en la vida bajo las luces del Estadio Arthur Ashe el martes 25 de agosto. Jugará junto al campeón del US Open de 2003 y su eterno rival, Andy Roddick, así como con otras leyendas del tenis y campeones del US Open, Andre Agassi y John McEnroe”, anunciaron desde Flushing Meadows, acerca de la presencia del veinte veces campeón de Grand Slam.