Fotos: las vacaciones de Mariana Fabbiani en el Mediterráneo

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Fabbiani mostró imágenes de lo que fueron sus vacaciones en el continente europeo. Postales en Mykonos, Grecia, y otras por Croacia, datan de un viaje acompañada de su familia para despejar la mente en medio de un año con muchas obligaciones laborales. Este lunes desde las 15 horas, vuelve a la pantalla de América con la temporada número 12 del Diario de Mariana (DDM).

“Días de descanso, familia y un mar inolvidable”, graficó la reconocida conductora en su publicación de Instagram, donde recibió una gran cantidad de comentarios felicitándola por su visita a estos paisajes europeos en compañía de su familia.

Mariana Fabbiani escogió el Mar Mediterráneo para sus vacaciones

La foto de portada de su posteo la ubica en el Mar Mediterráneo disfrutando las aguas de este lugar elegido por los turistas para hacerle frente al verano europeo. En el carrusel también se la ve acompañada por sus seres queridos en la ciudad de Mykonos, rodeada de las casas blancas de la isla, lo que le da un detalle pintoresco al asunto.

Fabbiani haciendo la plancha en el Mar Mediterráneo

Al contrario de lo que se cree sobre unas vacaciones en pleno verano, Mariana Fabbiani no solo escogió la playa como un lugar para asentarse. Muy por el contrario, decidió recorrer los entornos urbanos de las diferentes ciudades que visitó.

Fabbiani recogió lo más glamoroso de su viaje y lo publicó en su Instagram

Sentada en un banco, al lado de una escultura de bronce; eligiendo diferentes variantes del menú de restaurante; boca arriba, haciendo la plancha, en el agua cristalina y a la moda con un abanico que lleva la inscripción de “Fuck off”, fueron otras de las postales que fueron acompañadas, en varias oportunidades, con una sonrisa cómplice hacia la cámara.

La postal familiar de Mariana Fabbiani en Mykonos

La publicación se basó, principalmente, en destacar las bondades de cada sitio, combinado con el glamour de la conductora del programa DDM (El diario de Mariana), quien, en cada postal, mostró un detalle distintivo de su outfit. Entre bikinis bordados, pareos y sandalias de Chloé, Fabbiani deslumbró a sus seguidores al capturar cada momento vivido.

Además de los paisajes hubo tiempo para degustar una copa de vino en un restaurante europeo

Al ser una personalidad reconocida en los medios de comunicación, la presentadora televisiva recibió elogios de todo tipo. “Qué espectacular”, dijo Tatiana Schapiro, conmovida por la inmensidad de los paisajes. En esa misma tónica, Georgina Barbarossa celebró las diferentes ciudades que visitó.

Fabbiani sentada en un banco junto a una escultura de bronce

“La familia disfrutala en el momento exacto, cuando aún el nido no está vacío. Felicitaciones”, subrayó Evelyn Von Brocke, quien se sumó a los anteriores saludos y destacó la cercanía de Fabbiani con su círculo íntimo.

Semanas atrás, la conductora eligió España como destino para un viaje de desconexión junto a su núcleo familiar —integrado por sus padres, Silvia Mores y Alfredo Fabbiani, y su hermana, Paola—.

Durante una semana, el grupo familiar recorrió puntos clave de la península ibérica, tales como Ronda, Marbella y Madrid, un itinerario que quedó documentado en sus redes.

“Dumpcito de una semana inolvidable. Mucho amor, descanso y momentos en familia que voy a atesorar”, expresó Fabbiani al pie de la publicación.