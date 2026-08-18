Leandro Paredes compartió una foto con su hija y un detalle llamó la atención de todos

Tras el encuentro contra Platense, que terminó 1-1, y dejó un saldo agridulce por la sustitución en el entretiempo de Leandro Paredes, el mediocampista de Boca Juniors aprovechó el día libre para vivir una experiencia en una casona en Lobos, a 100 kilómetros de la Capital Federal.

“Mi todo”, detalló el futbolista en un posteo en Instagram que incluyó postales familiares con su esposa Camila Galante y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro.

El posteo de Leandro Paredes en Instagram

Los ojos de los seguidores se posaron en Victoria, la hija de Leandro y Camila, quien todavía lleva puestas las pulseras de acceso a los estadios del Mundial. Los accesorios de color verde, rojo y violeta, que le permitían un acceso total a las instalaciones de cada escenario donde jugaba la selección argentina, se llevó todas las miradas de los usuarios.

El detalle de las pulseras de Victoria Paredes

“Amo la hija de paredes aferrada a las pulseras del Mundial”; “Yo sería como la hija de Paredes que no se saca las pulseras del Mundial” y “Esa nena sin sacarse las pulseritas soy yo cuando voy a un all inclusive”, fueron las menciones más destacadas sobre este particular detalle que sobresalió en un posteo íntimo, donde Paredes dejó entrever la unión familiar.

A raíz de la exposición que generó el posteo, Camila Galante también expresó su cariño hacia sus seres queridos. “Amorcitos de mi vida”, indicó la empresaria, quien acompaña al futbolista en cada una de sus apariciones en redes sociales.

El futbolista de Boca con su hijo menor

Aunque el foco estuvo puesto en el descanso y en el relax, los focos se desviaron en la aparición de Lautaro, el hijo más chico de la familia, quien apareció junto a su papá sosteniendo en una de sus manos una flor, dándole un tono pintoresco a la instantánea.

El mediocampista de Boca, quien disputó apenas un tiempo contra Platense, encendió las alarmas tras salir del campo de juego sustituido por Miguel Merentiel. La razón del cambio obedeció a una molestia muscular en uno de sus isquiotibiales.

Leandro Paredes confirmó la lesión y el tiempo de descanso

De inmediato, el entrenador Rodolfo Arruabarrena, con el visto bueno del capitán Xeneize, decidió preservar al jugador, quien observó el resto del encuentro sentado en el banco de suplentes. A raíz de dicha molestia, Paredes no viajó con sus compañeros a Paraguay para disputar el encuentro ante Recoleta, por Copa Sudamericana, y, posiblemente, no sea desde la partida contra Racing el próximo domingo.

“Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes”, manifestó Paredes en un posteo que tuvo lugar post encuentro ante Platense, conociendo el diagnóstico de su lesión que lo apartará, de mínima, de un partido, con la posibilidad de tener un descanso extendido contra Racing para no agravar la molestia.