Leandro Paredes. Posa con su familia en una producción espectacular y presenta a Lautaro, su bebé de siete meses

Son tiempos felices para Leandro Paredes (31). Después de casi doce años de vivir en Europa y pasar por diferentes clubes [Roma, Paris Saint-Germain, Juventus, entre los más destacados] en los que aportó su talento como futbolista de elite, el campeón del mundo (fue parte de la selección argentina ganadora de Qatar 2022) se puso de nuevo la camiseta de Boca, el equipo en el que debutó de chico, y fue papá por tercera vez. “Estoy muy feliz. También lleno de incertidumbre, de miedo, pero con muchas ganas, con mucha ilusión por estar de vuelta en Argentina, volver a mi club, disfrutar de la familia, los amigos, y que mis hijos puedan estar con los abuelos, con sus primos. Fue un conjunto de cosas lo que hizo que ya tuviéramos ganas de volver”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina Paredes.

“Cami es todo. Me gusta como persona, como mujer y como mamá. Sólo tengo palabras de agradecimiento para ella por todo lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por mí”, dice Pilar Bustelo

A su lado están su mujer, Camila Galante (33), su “amor de toda la vida”, como él mismo dirá en un rato. También están sus hijos Victoria (11), Giovanni (8) y Lautaro (siete meses), a quienes besa y abraza, mostrándose como un auténtico hombre de familia.

–¿Extrañaste mucho estando afuera?

–Extrañé los primeros dos años, después me acostumbré. Y tenía el apoyo de la familia que empezamos a formar con Cami. El año pasado fue cuando realmente volvieron las ganas de venirnos. Con Cami nos pusimos como meta volver en enero, pero con el embarazo avanzado no se pudo. Teníamos ganas de que Lautaro naciera acá, pero finalmente nació en Roma y en julio, tres meses después, nos vinimos para acá.

“Estoy feliz, aunque también lleno de incertidumbre, pero con muchas ganas”, dice Leandro, que aprovechó su día libre para pasar una tarde con sello campestre y divertirse con su mujer y sus hijos Pilar Bustelo

–¿Cómo fue la logística para la mudanza de toda la familia?

–¡Es que no hubo tiempo de nada! La vuelta fue de un día para el otro y tuvimos que organizar dónde vivir, el colegio de los chicos… Fue un cambio muy grande.

–Se los nota muy unidos.

–Sí, somos una familia muy unida. Nos apoyamos cada día, en los buenos y en los malos momentos, cuando estás triste o cuando pasa algo que quizás no estabas preparado para que pase. Nos hicimos muy fuertes entre nosotros. La llegada de Lautaro nos unió aún más. Lo estábamos buscando hacía unos meses con Cami y por suerte llegó y nos trajo mucho amor, mucha energía positiva.

Los hermanos sean unidos. Victoria y Giovanni miman a Lautaro, que nació en Italia Pilar Bustelo

UN AMOR QUE ARRANCÓ A LOS 7 AÑOS

–¿Es cierto que te pusiste de novio con Camila a los 14 años?

–Sí. Pero nos conocemos desde chicos, o sea que el nuestro es un amor de toda la vida.

–¿Cómo es eso?

–Yo jugaba al baby fútbol en un club y el hermano de ella jugaba en otro. De ahí empezamos a jugar en contra, y después su club me llamó para sumarme. Empezamos a ser amigos y a través de él la conocí a Cami. A eso de los 13, antes de que fuera mi novia, me tatué su nombre, me la jugué. Y, sin quererlo, fue un método de seducción porque cuando ella lo vio, se puso a llorar de emoción. La relación arrancó como hermanos, porque éramos muy chiquitos. Yo vivía en San Justo y ella, en La Paternal, pero compartíamos todos los fines de semana porque con su hermano jugábamos juntos sábados y domingos, y yo el viernes a la noche ya me quedaba en la casa de ellos.

“Quiero ser un papá compinche, obviamente poniendo límites. Intento estar el mayor tiempo posible disfrutando de mis hijos”, asegura Pilar Bustelo

–¿Qué dijo tu amigo cuando se dio cuenta de que salías con su hermana?

–Él estaba feliz porque, como te digo, nos conocíamos de tanto tiempo, sabía la persona que era, sabía con quién iba a estar su hermana, entonces estaba tranquilo por ese lado. El suegro fue el más picante. [Se ríe]. Estuvimos un año saliendo a escondidas porque nos daba miedo decirle. Pero al final, cuando se lo contamos, reaccionó de la mejor manera. Nos pusimos de novios en 2010 y nos casamos acá en diciembre de 2017.

–Son muchos años juntos. ¿Cómo sentís que fue evolucionando ese amor?

–Cami es todo. La conocí muy joven y me gusta como persona, como mujer y como mamá. Sólo tengo palabras de agradecimiento para ella por todo lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por mí y obviamente que es el apoyo de todos. Ella, además, tiene una marca de cosméticos que lleva su nombre, Camila Galante, y ya tiene tres años en el mercado. A fin de año va a lanzar una cápsula de cuidados para la piel de hombres y yo la voy a acompañar en la campaña de lanzamiento.

Leandro y Giovanni acaban de debutar como modelos de la marca de ropa infantil Rum Rum. “Fue muy divertido posar juntos”, afirman Pilar Bustelo

SUS HIJOS, EL MODELAJE Y LOS NUEVOS SUEÑOS

–¿Sos un padre presente?

–Sí, y compinche, más ahora con la nena, que está creciendo. Hace poquito tuvo su viaje de egresados de primaria, se fue una semana de casa, a un campamento, y todos me preguntaban cómo estaba yo porque era la primera vez que se iba de viaje sin nosotros.

–¿Qué respondiste?

–Estuve tranquilo porque sé la persona que crie. Quiero ser su compinche, obviamente poniendo límites, pero que ella sepa que cuenta conmigo. No quiero ser un padre “cuida” y que ella sienta que tiene que ocultarme cosas. Con Giovanni lo mismo, nos encanta estar juntos. Él sufre más el tema de la exposición. Entonces, cuando nos toca salir de casa se nos hace más difícil compartir porque él sufre mucho el tema de la gente. Yo intento estar el mayor tiempo posible disfrutando de mis hijos.

En sintonía twinnings, madre e hija posan con shorts de jean, remera blanca y botas. Camila es dueña de una marca de cosmética y belleza que lleva su nombre Pilar Bustelo

–Convertirte en campeón del mundo con la selección argentina tiene que haber repercutido en toda la familia.

–No es fácil porque obviamente a partir de salir campeones del mundo la exposición cambió muchísimo. Lo hablé también con mi psicóloga, con la psicóloga de Giovanni por el tema de que él lo sufría. Cuando jugaba afuera, eran los hinchas del club los que me pedían la foto, acá me pide hasta la gente de River. Hay que cuidar mucho a los chicos. Y obviamente que también él tiene que entender que la gente es así conmigo por algo muy bueno, porque hemos conseguido cosas importantes, y que me traten con cariño es muy lindo. Yo lo disfruto todo lo que puedo, sé que esto en un momento se termina.

–Fuera del fútbol, ¿tenés otros proyectos?

–Estoy empezando a pensar un poco a futuro, qué quiero hacer en estos últimos años de carrera y qué voy a hacer el día que me retire. Hace poco saqué unos vinos con mi nombre, fue una idea de una de mis hermanas. Arrancó como un hobbie, pero nos gustó, nos involucramos en el diseño de las etiquetas, en el vino, por supuesto. Me encanta poder compartirlo con ella.

–¿Cuántos hermanos tenés?

–Somos tres, dos mujeres y yo, que soy el más chico. Mis padres se separaron jóvenes, así que crecí con tres mujeres en mi casa. Fue espectacular, me mimaron, me cuidaron muchísimo, y siempre me han tratado como a un príncipe.

“A partir de salir campeones del mundo la exposición cambió muchísimo. Lo hablé también con mi psicóloga. Cuando jugaba afuera eran los hinchas del club los que me pedían la foto, acá me pide hasta la gente de River”, cuenta el crack durante un momento de complicidad con Giovanni Pilar Bustelo

–También estás debutando como modelo junto a Giovanni. ¿Sentís que te divierte?

–Sí, la verdad es que me gusta. Acabamos de hacer unas fotos para Rum Rum [la marca de ropa infantil creada por Federico Álvarez Castillo y Lara Bernasconi] y fue una muy linda experiencia. Toda mi carrera estuve negado a las fotos y jamás pensé en términos de mi imagen. Hoy en día, que estoy más grande y puedo disfrutar de otras cosas, me lo permito. Y si encima es con mi hijo, aún mejor. Queríamos que fuera algo natural, como somos nosotros.

Está cayendo el sol en Pilar, donde disfrutaron de una tarde de campo aprovechando que hoy Leandro tenía su agenda futbolística libre. Es hora de volver a casa, donde están felices los cinco.

Agradecimientos: Rum Rum, Etiqueta Negra Vintage y Estancia Carabassa