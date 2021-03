La fuerte discusión entre Leo Farinella y Tony Serpa: “No me agredas”

Los periodistas Leo Farinella y Tony Serpa protagonizaron este lunes una fuerte discusión en el programa Superfútbol, a raíz del superclásico que se disputó el último fin de semana y que derivó en un contrapunto sobre lo que significa atacar y defenderse en el fútbol en particular, y en el deporte en general. Desde el punto de vista de Farinella, el equipo de Marcelo Gallardo quiso ganarlo hasta el final, mientras que Boca Juniors esperó a contratacar porque se sabía inferior.

“Ustedes pueden gritar, vociferar. La realidad es que un equipo, aún jugando un partido muy malo como jugó River ayer”, indicaba Farinella cuando fue interrumpido por su colega: “Por Boca jugó así”. Esto generó el enojo de Leo, quien cambió su rostro y replicó sin anestesia: “¿Me dejás terminar a mí? Después, vos podés decir las barbaridades que quieras. Ahora, dejame a mí, porque cuando vos me decís eso yo lo considero una agresión, y si yo te contesto, después me retan. Entonces, a mí no me agredas, así yo no te voy a agredir. Si vos no me agredís, yo no te agredo. Si vos me agredís, te voy a agredir y me voy a equivocar”.

Luego, Farinella dio su argumento futbolístico: “River ayer jugó muy mal, pero fue el único equipo que de entrada en el partido quiso ir a ganar. Y cuando estuvieron al final 1 a 1, otra vez, el único equipo que quiso ir a ganar fue River, y se quedó caliente el ‘Muñeco’ porque quiso ir a ganar y no le salió. Gallardo también jugó mal ayer, no solo en el cambio de (Milton) Casco. Mantuvo mucho tiempo en cancha a jugadores que no estaban rindiendo. Yo te digo una cosa: seguramente tiene razón él. Porque al ‘Pity’ Martínez le dio la 10 de River, y durante dos años, nos preguntábamos cómo puede ser que el Pity sea el 10 de River. Y un día, terminó siendo un crack fenomenal para River. Ahora, (Jorge) Carrascal, hay que verlo”.

Por su parte, Serpa realizó una comparación entre el empleo de la táctica defensiva en el fútbol y el boxeo: “Cuando tenés un boxeador como Ray Sugar Leonard o como Nicolino Locche, ¿qué es, un boludo defensivo porque juega al contragolpe? Es una estrategia, no es sentirse inferior”. Farinella inmediatamente lo cruzó y le dijo a su compañero: “Estás diciendo una barbaridad como pocas veces escuché”, tras lo cual Tony le explicó que se refería a que “la única estrategia que sirve no es atacar, y eso no te hace inferior”.

A su tiempo, Farinella cerró el debate dando su punto de vista: “Si a vos lo que te conviene por las virtudes que tiene su rival y por tus propias virtudes y defectos es arrancar con una línea de 5, y de esa forma conseguís jugar el partido que vos querés, está perfecto. Todas las tácticas en el fútbol mientras sean con buenas artes, son entendibles, razonables, los entrenadores laburan en esto. (...) Nosotros que tenemos que analizar, tenemos que entender que una táctica así solamente es utilizada cuando enfrentas a un rival superior. No recuerdo un partido en la cancha de Boca que jugara tan atrás”, concluyó el periodista.

