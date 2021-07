“Falta de respeto”: Leo Farinella criticó la actitud de ‘Dibu’ Martínez con los rivales

El panelista de Superfútbol, Leo Farinella, criticó al arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, por sus insultos a los jugadores de Colombia en la tanda de penales de las semifinales de la Copa América.

“ Nos quedamos con la bravuconada de ‘Dibu’ Martínez , y no con lo excelente arquero que es. Porque es argentino; nos quedamos con Messi diciéndole ‘bailá ahora a (Yerry) Mina, porque eso lo hace más argentino. Nosotros somos así”, analizó Farinella.

El periodista de TyC Sports admitió que “este tipo de cosas pasan en el fútbol”, pero que también “hay cosas buenas y malas”. “Yo me quedo con el tobillo de Messi ensangrentado, con sus ganas para seguir jugando, de ganar el partido, con haber intentado ganarlo. Me quedo con los huev...s de (Ángel) Di María: entró y jugó como cuando hizo el gol contra Francia”.

"Leo Farinella, en desacuerdo con la “bravuconada” de Dibu Martínez"

Además, comparó la actitud de “Dibu” Martínez con la de Roberto Abbondanzieri y Óscar Córdoba en Boca: “Yo tengo 52 años. Como espectador, como periodista, vi miles de definiciones por penales de Boca. El ‘Pato’ fue figura en la definición con River. Se saludó con (Germán) Lux. Yo no vi que hiciera nada para faltarle el respeto al rival”.

Farinella también diferenció a “Dibu” de Sergio Goycochea: “Fue nuestro héroe en el 90′, lo festejó y se fue a abrazar a los argentinos. No fue a hacer sucutrule a los rivales. Creo que con esto que nos está pasando con la Selección, que nos da emoción (me quedo con eso), es algo extremadamente positivo, y son héroes que son mirados por muchos chicos como el hijo de Tony (Serpa), como los hijos de ‘Pepe’ (Chatruc). Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal”, reiteró.

Por otra parte, el cronista dijo que “hay solo una cosa peor en el fútbol y en la vida que ser mal perdedor”, y “es ser mal ganador ”. En tanto, cuestionó la actitud del combinado nacional por su mensaje a los chicos: “Que no aprendan que si vos ganas, se tiene que terminar el partido, tenés que tirarte al piso, buscar fouls todos los tiros, hacer tiempo, ser mediocre. En algún punto, la Selección estamos más identificados porque se parece más a nosotros. Es mediocre ”.

El periodista Agustín Fantasía cuestionó la “corrección política” para analizar la actitud del arquero argentino, y Farinella lo cruzó: “ Vos no sos mi fiscal. No sos nadie . Sos un compañero de trabajo y un amigo. No sos quien para meterte en mi moral”.

LA NACION