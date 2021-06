La reacción de José Chatruc por una frase sobre el Huracán de Ángel Cappa: “Yo me voy”

Los periodistas de Superfútbol revivieron este martes una vieja discusión: ¿qué es preferible: jugar bien o ganar? Todo comenzó cuando el panelista Agustín Fantasía informó entre risas que el técnico de la Selección de Holanda, Frank de Boer, dejó su cargo tras quedar eliminado de la Euro 2020 en los octavos de final de la competencia, a pesar de haber desplegado un buen fútbol en la fase inicial y quedar con puntaje perfecto.

“El espectáculo mucho no les gustó. Salió primero en el grupo, se quedó afuera en octavos y lo acaban de rajar”, le dijo Fantasía al conductor Diego Díaz, quien se encuentra en la vereda opuesta a su posición. El periodista Leo Farinella saltó en defensa del animador, y evocó a “La Naranja Mecánica”: “La mejor selección de la historia de Holanda no salió campeona. Perdió la final con Alemania en el ’74. Se ha hecho una escuela que ha cambiado el fútbol con un equipo que no salió campeón”.

Descontrol en TyC Sports

Por su parte, el periodista Marcelo Palacios citó el caso del Huracán que dirigió Ángel Cappa en 2009, que sin salir campeón todavía es recordado por su buen juego. Esto ofendió al exjugador José Chatruc, quien pidió “no comparar” al Globo con el histórico seleccionado holandés. “ El Huracán de Cappa de 19 partidos perdió 5, ¿y lo comparás con ‘La Naranja Mecánica’? Jugó siete partidos bien. Jugaba mejor el Vélez de (Ricardo) Gareca. Basta”. Acto seguido, amagó con irse y caminó unos pasos detrás del decorado: “¡Me voy!”.

Diego Díaz, en tanto, consideró que “el Huracán de Cappa tuvo una etapa donde fue espantoso, y tuvo una etapa donde fue fantástico”. Para mediar entre las dos posiciones, el exfutbolista Cristian Traverso recordó a otro “digno” subcampeón: el Argentinos Juniors de la Copa Intercontinental 85′.

Para cerrar la discusión, una bizarra escena se armó en el estudio de TyC Sports: casi en simultáneo al final del debate, irrumpieron al estudio (y de espaldas a las cámaras) los periodistas Horacio Pagani, Ariel Rodríguez y Ariel Senosiain, quienes no llegaron a emitir su opinión sobre el tema porque ya empezaba su programa.

