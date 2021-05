Leopoldo Luque pidió perdón a la familia de Diego Maradona y aseguró: “No tengo miedo de ir preso”

Leopoldo Luque, quien fuera médico de Diego Maradona, habló por primera vez desde que se dieron a conocer los resultados de la Junta Médica y le pidió perdón a la familia del 10.

En una entrevista que le dio al canal Telefé, Luque sostuvo que no quiere “desligarse de la responsabilidad” por la muerte de Maradona, aunque aclaró: “Lo que tampoco quiero es que la responsabilidad de todos caiga sobre mí”.

Las disculpas que expresó uno de los apuntados por la muerte de Maradona el pasado 25 de noviembre fueron en referencia a los audios que circularon en los que descalificaba al exfutbolista, de los cuales se mostró arrepentido.

Luque compartió en el chat con la familia de Diego la foto que se sacó con Maradona

Por otra parte, Luque criticó los resultados expuestos por la Junta Médica y dijo: “La muerte de Maradona fue un evento cardiológico agudo. Lo que veo el error de la junta... Son muchos, errores conceptuales muy marcados. Soy neurocirujano, yo tenía una buena relación con Diego y usaba esa relación para lo mejor de él. Lo vieron más de dos cardiólogos, clínicos. Estuvo internado en una terapia, en la que hubo evaluaciones. En plena pandemia lo llevé a dos chequeos”, afirmó.

“Yo no tengo el tecnicismo para saber si se evaluó bien. Yo creo que se evaluó bien. En vida no tenía ningún síntoma”, aseguró.

Además, añadió: “La pericia habla del equipo tratante, y me gustaría que la junta desglose quién es el equipo tratante. Yo no desvió mi responsabilidad. Lo que no quiero es que la responsabilidad de todos caiga sobre mí”.

“A mí me hubiese gustado que este grupo de gente, las personas con este compromiso, estuviesen con Diego cuando estaba con vida. En la Justicia confío, en la junta no. Me encantaría que tengamos la posibilidad de que pueda ser evaluado por más profesionales”, sostuvo.

Por último, Luque apuntó contra el entorno de Diego Maradona y negó que se haya enriquecido con él. “Eso está muy lejos está eso de la realidad. Diego me quiso comprar una moto, él me decía cuál es la mejor, vamos a comprarte una”.

“Yo no gané dinero con Diego. No lo robé y no lo usé. A Diego lo conozco hace cuatro años. El último año, cuando viene a la Argentina, ahí cobro, pero no es mi ingreso principal. Uno trabaja y hace su función y está rodeado de factores que no puede manejar. Uno tolera ciertas circunstancias para ayudar a un paciente”, contó.

El neurocirujano, en el cierre de la entrevista fue tajante: “No tengo miedo de ir preso”.

LA NACION