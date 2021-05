Leopoldo Luque se emocionó al hablar de Diego Maradona: “Le mentía a mi mujer para ir a verlo”

El médico Leopoldo Luque se quebró este sábado en “La noche de Mirtha” al hablar de Diego Maradona, por cuya muerte fue imputado por homicidio simple con dolo eventual.

“Yo quise salvarlo al tipo, lo amaba. Hay muchas cosas en las que él te ponía trabas. Era muy inteligente, tenía mucho mundo, era vivo”, lo recordó, emocionado.

Sobre los audios filtrados donde insulta a Maradona, Luque se defendió e indicó que fueron divulgados de manera “descontextualizada”, aunque se manifestó “arrepentido” de sus palabras hacia Diego: “No sabés las cosas que me decía, me humillaba a veces. Yo no sabía qué buscaba, ¿lastimarme para que yo vaya, como muchos que estaban cerca de él por algún interés, y se quedaban revoloteando para seguir obteniendo la ganancia, pero no lo toleraban? Yo iba y me bancaba que me humille. Después, si mandaba un audio insultando, que me disculpen: era una forma de expresarme y desahogarme para sobrellevar la situación”.

También cruzó a quienes lo critican por haberse sacado una foto con el astro luego de su última operación: “Adjudicarle a un médico si el error era su fanatismo, quererlo o sacarse una foto. El que le mentía a su mujer para decirle me llamó Diego cuando no me llamaba, era yo, y me iba y lo veía en un fogón tomando mate solo. Yo le decía: sos Maradona, viejo, ¿dónde están todos?”.

Además, el neurocirujano, quien se definió como “médico de confianza” de Maradona, desmintió que maltratara a su paciente: “En la intimidad, uno a veces dice tonterías. No se confundan con que lo traté mal. Quizás eran frustraciones. Tenía cirugías y cancelaba todo porque Diego decía: hoy quiero hacerme un chequeo. De haberle insistido, me cancelaba 5 minutos antes y yo armaba toda una clínica para él, para que lo reciban y lo vean todos los cardiólogos”.

Finalmente, entre lágrimas, Luque recordó el día de la muerte de Maradona: “Yo estaba operando en una clínica en Berazategui. Suena el teléfono varias veces. Terminamos, miro y era Maxi Pomargo, el que estaba encargado de la seguridad de Diego. Me dice: llamá a una ambulancia, Diego está en paro. Tenía otra cirugía, cancelé y me fui para allá. (...) Cuando me contaron que pasaron mas de 15 minutos que lo estaban reanimando, yo ya sabía. Cuando a un paciente lo están masajeando más de cinco minutos, el desenlace ya está”.

