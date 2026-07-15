Liam Gallagher felicitó a la Argentina tras la victoria sobre Inglaterra

Tras la victoria de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, Liam Gallagher sorprendió con un mensaje dedicado a la Albiceleste que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Lejos de su perfil polémico, el cantante llevó un mensaje de paz al felicitar al ganador y valorar el trabajo de su equipo en la Copa del Mundo.

El exlíder de Oasis utilizó su cuenta de X para felicitar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y escribió: “Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado! LG. Beso”. La publicación generó una inmediata repercusión y reavivó el cariño que muchos fanáticos argentinos sienten por el cantante británico.

Respect to the lads it’s nobody’s GOD given right to win the WC congratulations to Argentina best team won onwards n sideways LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 15, 2026

Las palabras de Gallagher llegaron luego de vivir un encuentro cargado de emociones, marcado por su particular vínculo con ambos países. El oriundo de Manchester es fanático del fútbol y de su selección, pero guarda un gran cariño con la Argentina, donde, según manifestó en varias ocasiones, está el “mejor público” de su banda.

En la previa del duelo disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el músico ya había dejado en claro su dilema al expresar: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”. Ese comentario también tuvo una enorme repercusión y recibió miles de respuestas de hinchas argentinos, que reaccionaron con humor y muestras de afecto hacia el artista.

Liam se mantiene muy activo en su cuenta de X

Liam ya había sido noticia en esta Copa. Se produjo un cruce entre el menor de los Gallagher y Fher Olvera de Maná en la previa del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final. El cantante de Oasis, reconocido por su pasión por el fútbol y su apoyo a la selección inglesa, publicó un mensaje desafiante en redes sociales dirigido a los mexicanos, lo que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos de ambos países. “Creo que le ganaremos a México 5 a 0″, lanzó.

La respuesta llegó de parte de la banda mexicana, que no dejó pasar la oportunidad de alimentar la rivalidad futbolera. A través de las redes, el grupo liderado por Fher Olvera le respondió con humor y confianza en el equipo azteca, iniciando un intercambio que se volvió viral. “Ubícate, güey”, soltó el mexicano en un video en su cuenta de Instagram. Finalmente, el equipo inglés terminó imponiéndose por 3 a 2 frente a los locales y avanzó en la competición hasta que se encontró con Argentina en la semifinal.