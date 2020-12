"Lionel Messi es el mejor de este fútbol que es una mentira"

Para Hugo Gatti, Lionel Messi es el mejor de "este fútbol de mentira" Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Hugo Gatti aseguró que Lionel Messi "es el mejor jugador de estos años, de este fútbol que es una mentira" y sostuvo que el mejor de todos los tiempos fue Pelé.

En declaraciones a TNT Sports, el ex arquero de Boca, River y el seleccionado argentino, entre otros, sostuvo que el fútbol actual "dejó de serlo", en referencia al uso del VAR.

Al referirse al 10 del Barcelona, Gatti dijo que no le "pega a Messi", sino que dice "la verdad". "Messies el mejor de estos años, de este fútbol que es una mentira, que no es fútbol que dejó de ser fútbol, juegan con VAR. Yo no pego. Siempre digo y diré que Messi, de la lista de los diez mejores jugadores que yo vi, está en el último lugar"

Luego, se refirió con humor a Diego Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre y aseguró que él lo hizo famoso. "Le hizo goles a todos los arqueros del mundo y pasan los míos".

Sobre el final de la entrevista, Gatti afirmó que Pelé fue el mejor de la historia. "Pelé hay uno solo. Diego puede llegar a haber, pero Pelé no. Fue el más grande, como Cassius Clay (Muhammad Ali) o Roger Federer. Él agarra la pelota y la canción de la raqueta es otra. Dios quiera que vuelva bien de la rodilla. Yo me perdí dos mundiales por la rodilla. Si vuelve bien, vuelve a ganar y se retira", concluyó.