Tras ganar su octavo Balón de Oro, y celebrar con los suyos, Lionel Messi tuvo un inusual gesto en Instagram que generó sorpresa. El 10 compartió una publicación de X (nuevo nombre de Twitter) de la cuenta @jijantesFC que aseguraba que, después de la ceremonia de premiación que tuvo lugar en París, hubo una reunión entre él y Joan Laporta, presidente del Barcelona FC. El argentino lo negó rotundamente y dejó un fuerte mensaje.

“Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”. Ese fue el posteo que escribió @jijantesFC y que estuvo acompañado por una foto del dirigente español y “La Pulga” en sus épocas en el Barcelona. Esta es la cuenta oficial de X del canal de Twitch de Jijantes FC, un equipo de la Kings League, la competencia de fútbol 7 que lidera Gerard Pique. El director de este equipo es Gerard Romero y la información fue atribuida a su canal personal de Twitch.

El furioso mensaje de Lionel Messi (Foto: intagram @leomessi)

Esta versión llegó a oídos del propio Lionel Messi, quien hizo algo bastante inusual. No solo compartió una captura del mensaje en sus propias Stories de Instagram, sino que desmintió categóricamente la información. “Mentís... una vez más...”, escribió tajante el mejor jugador del mundo. Y no solo eso, sino que sumó un emoji de una carita con una nariz larga, en referencia a Pinocho, el personaje al que le crecía la nariz cuando mentía.

El lunes, Lionel Messi y Joan Laporta volvieron a verse las caras en el marco de la ceremonia de los premios que entrega la revista francesa France Football. El español subió al escenario para recibir el premio al mejor equipo femenino y el argentino hizo lo propio en la categoría Balón de Oro.

En este sentido, es preciso recordar que en agosto de 2021 “La Pulga” anunció su salida del Barça, el club de sus amores, el que 22 años antes le había abierto las puertas y con el que ganó absolutamente todo a nivel clubes. No obstante, aunque él dijo en reiteradas oportunidades su deseo de quedarse, finalmente no pudo ser y fue fichado por el PSG, donde estuvo hasta este año. Actualmente, es el capitán del Inter Miami, en los Estados Unidos.

En la conferencia de prensa del Balón de Oro fue consultado, entre tantas otras cosas, por el Barcelona y Messi fue sincero con su respuesta. Así como dijo que tuvo “la suerte de jugar en el mejor equipo del mundo”, aseguró que sigue actualmente al club. “(Como) lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo, porque es el club que amo y lo voy a amar toda mi vida”, aseveró.

Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 LLUIS GENE - AFP

Por último, ante la posibilidad de estar presente en un homenaje en el nuevo Camp Nou, consideró: “Me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui y no está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que me dio el club a mí y yo le di al club. Creo que me merezco poder despedirme de esa gente con la que tantas alegrías y tristezas compartí durante toda mi carrera. Barcelona es mi casa; amo el club, amo a la gente de Barcelona. Si se da, encantado de poder estar”.

Si bien el mismo dijo que estaría a gusto con participar de un homenaje, a través de sus redes sociales se tomó el tiempo para desmentir que en la ceremonia se haya dado un intercambio con Laporta para organizar dicho evento.

