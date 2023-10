escuchar

Fue una semana intensa y de mucho fútbol para Lionel Messi. Recuperado de su molestia muscular, el campeón del mundo volvió a la titularidad y el martes marcó dos golazos para la selección argentina. Posteriormente, regresó a Miami para reunirse con su familia y aprovechó su disponibilidad horaria para hacer una de las actividades familiares, que se volvió rutina en los últimos meses. Leo y Antonela Roccuzzo fueron a ver el entrenamiento de sus hijos, que juegan en la Inter Miami Acadamy y, como era de esperarse, fueron el centro de atención. Incluso, Leo llevó una bebida “bien argenta”.

A pesar de su corta edad, Thiago y Mateo Messi dejaron en claro que quieren seguir el camino deportivo de su padre. Mientras el mayor, con 10 años, integra la Sub 12 de Inter Miami CF Academy, su hermano menor, de 8, juega en la Sub 9. Lo curioso, y que muy probablemente no haya sido casualidad, es que ambos lucen la camiseta número 10, la misma que usa Leo tanto en el club como en la selección argentina.

Al igual que Leo Messi, sus hijos mayores, Thiago y Mateo, también juegan en Inter Miami Instagram: antonelaroccuzzo

Esta semana, los niños tuvieron partido y sus padres estuvieron en primera fila para alentarlos. En una foto que subió la cuenta de fans @queen.anto, se pudo ver al matrimonio sentado en un banco debajo de una carpa mientras, delante de ellos, un equipo de niños disputaba un partido.

Leo, vestido con unos shorts negros y una remera rosada y con el infaltable mate, el cual lleva a todos lados, miraba con atención lo que acontecía en el campo de juego. A su lado estaba su amigo y compañero de equipo, Sergio Busquets. Esto parecería indicar que el partido era del equipo de sub 9, puesto que Mateo Messi, juega con Enzo Busquets, el hijo del futbolista español.

Leo Messi y Anto Roccuzzo fueron a ver el partido de Inter Miami Academy, donde juegan sus hijos (Foto: Instagram @queen.anto)

Del otro lado de “La Pulga” estaba su esposa, quien vestida con un look total black charlaba animadamente con dos mujeres que también asistieron al partido, probablemente para alentar a sus hijos.

Así como desde hace años, Lionel Messi tiene en la tribuna a sus hijos y a su esposa brindándoles su apoyo incondicional, hoy los roles se invirtieron un poco y es él, quien disfruta de alentar a Thiago y Mateo desde el banco, en el deporte que tanto les apasiona.

Esta no fue la primera vez que el matrimonio fue a ver a sus hijos mayores disputar un partido de fútbol. A principios de este mes estuvieron en las gradas, junto a Jorge Messi, el padre de Lionel, alentando a los pequeños futbolistas. Incluso, en una imagen que se viralizó, se pudo ver el momento en el que Antonela le hizo un comentario a su marido sobre algo que sucedía en el campo de juego.

Lionel Messi habló con Migue Granados de la pasión de sus hijos por el fútbol, pero sorprendió al evitar responder una pregunta

Durante la entrevista que dio con Migue Granados para Soñé que volaba (Olga), Lionel Messi fue consultado por la carrera futbolística de sus hijos. “¿Juegan bien?”, quiso saber el conductor, pero “La Pulga” se limitó a esbozar una sonrisa, y, para sorpresa de todos, evitó responder la pregunta inicial. “Les gusta mucho”, aseguró. No obstante, prefirió no decir cómo se desempeñan sus hijos en el deporte. Incluso evitó explayarse sobre el tema por temor a que su hijo mayor pudiera escucharlo.

“¿Se lo inculcaste vos?”, le consultó Granados, luego de que Leo asegurara que a sus hijos “les encanta” el deporte. “Crecieron con eso también. Desde que nacieron vieron futbol en la cancha”, reflexionó Leo, para justificar el origen de la pasión de Thiago y Mateo por la pelota.