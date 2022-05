El ida y vuelta entre Diego Latorre y Morena Beltrán sobre el rol de Lionel Messi en la selección argentina

Los periodistas de Equipo F (ESPN), Diego Latorre y Morena Beltrán, tuvieron este domingo por la noche un debate en torno al rol que, a sus 34 años, ocupa Lionel Messi en la selección argentina y en el PSG. El exfutbolista considera que, ahora, en “La Albiceleste”, Leo “no es el actor principal”. Por su lado, la cronista estimó que el combinado nacional “juega para” “La Pulga”, al margen de que el jugador de 34 años “no intervenga siempre” en el circuito de juego, si no, “en el mejor contexto posible”.

En ese momento, el exjugador destacó que, actualmente, “no hay una dependencia” del equipo hacia Messi. Allí, la columnista coincidió “en que hoy, de Messi, no se espera que finalice la jugada, si no que sea más estratega u organizador”.

Luego, la animadora citó las declaraciones de Alexis Mac Allister para entender cómo se respalda el equipo en Argentina. “Hace poquito comentaba que los mediocampistas buscan constantemente los espacios que va dejando Messi. Messi se ubica, y el resto empieza a compensar, porque al fin y al cabo, el que hace gravitar al resto, es él”, indicó al evocar las palabras del volante del Brighton.

En ese sentido, la panelista diferenció la situación que vive el siete veces ganador del Balón de Oro en su equipo y en la Selección. “Quizás, en PSG sí tiene otro futbolista (por Mbappé) que hasta puede estar por delante, y acá no”, indicó.

Un rato antes, Latorre había destacado que, en las marquesinas de París, Mbappé aparece por arriba de Messi, y “eso, traducido en la cancha, es que hoy, Messi, juega para” el extremo galo. “Yo creo que él, en esta última etapa, más allá de lo que sigue representando para la selección argentina, ha entrenado su cabeza para aceptar que hay un jugador en el PSG que le ha sacado esa carga”.

Messi, con la camiseta del PSG

Asimismo, indicó que Messi, como todos los futbolistas, pasó “por distintas etapas”, y lo comparó con Diego Maradona en su último ciclo como jugador de Boca Juniors, en el año 1997, cuando compartieron equipo. “Seguía causando lo mismo a los rivales. El asunto es que ya no era el mismo él, pero seguía generando lo mismo”, precisó.

Después, Latorre dijo que es “bueno” que Messi tenga el mismo marco en su equipo y en su selección, y agregó: “No le disgusta, y yo creo que está aceptando la condición de un jugador que no es el actor principal. Es un actor, pero está rodeado por diez jugadores que cumplen un papel, hay una estructura de equipo, un funcionamiento, y Messi”.

A su vez, distinguió la actualidad de Leo en Francia y en la Selección, al recordar que Mbappé es francés y parisino, y por eso, es el preferido de la afición de aquel equipo.

Messi, genio y figura en la selección argentina Instagram @leomessi

Por su lado, el periodista Miguel Simón sentenció que “se terminó la dependencia forzada” del equipo con Messi, y “eso es muy importante para el equipo”. A la vez, Beltrán recordó que Messi solo hizo 11 goles en 34 partidos, a lo largo de toda la temporada con el conjunto parisino.